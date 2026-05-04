Nuevo episodio del 'caso Mbappé' con el clásico en el horizonte

El viaje de Kylian Mbappé a Cagliari con su actual pareja, la actriz Ester Expósito, mientras el Real Madrid intenta prolongar lo que parece inevitable, el alirón del FC Barcelona en la Liga, no ha sentado nada bien en la capital española.

Aunque Álvaro Arbeloa opinó en rueda de prensa que "en su tiempo libre cada uno hace lo que considera", la afición merengue no ha digerido nada bien que, en plena recuperación de la pequeña lesión muscular que le impidió jugar contra el RCD Espanyol, el delantero francés no se haya quedado en Valdebebas para intentar acortar plazos con el clásico entre ceja y ceja.

El último episodio protagonizado por Mbappé que irritó al madridismo tuvo lugar pocos instantes antes de que empezara el encuentro del conjunto blanco en Cornellà-El Prat. Las cámaras de 'El Chiringuito' captaron al atacante galo aterrizando en Madrid pocos minutos antes del encuentro, hecho que, obviamente, le impidió apoyar en directo a sus compañeros en tierras catalanas.

Llueve sobre mojado con Kylian, no solo por lo que hace y cómo lo hace, sino por la apatía que transmite. En la élite del fútbol, cuidar este tipo de cuestiones puede ayudar a resolver un problema, pero también lo puede empeorar.

El mismo medio de comunicación ha 'cazado' a Mbappé este lunes, poco más de 12 horas después, llegando a Valdebebas con el clásico de este domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou en el punto de mira.

En estos momentos, la presencia del delantero francés contra el Barça es una incógnita. Las pruebas a las que el futbolista se sometió tras sufrir los problemas musculares contra el Real Betis no eran optimistas al respecto, pero en las próximas horas sus sensaciones (y los nuevos exámenes médicos solicitados por Florentino) acabarán de determinar su disponibilidad de cara al clásico.

Y es que, tal como ha informado 'El Periódico', el comportamiento de Mbappé ha molestado especialmente al presidente del Real Madrid, que quiere que el francés esté el domingo a las 21:00 horas sobre el césped del Spotify Camp Nou para medirse al Barça e intente evitar el alirón culé.

Florentino ha dado órdenes de que se le hagan pruebas esta semana a su llegada a Valdebebas y espera que las molestias en el isquio hayan remitido y esté el domingo ante el Barcelona.