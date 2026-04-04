Nuevo episodio de la batalla Maffeo - Vinicius: "Balón de playa"

Pablo Maffeo siempre cumple ante Vinicius Jr. Los dos futbolistas llevan varios años picados en los Mallorca - Madrid. La sangre caliente del brasileño choca con la picardía del catalán y siempre nos regalan episodios curiosos sobre el verde.

Vinicius fue suplente en Son Moix por unos problemas físicos en el parón de selecciones, pero Arbeloa lo tuvo que enviar al campo en la segunda parte tras el gol de Morlanes. El brasileño lo intentó durante sus minutos en el campo, pero cuando lo tiene delante, Maffeo siempre da un plus.

El mallorquinista no está haciendo su mejor temporada con el Mallorca; de hecho, una de las peores. En la primera parte sufrió contra Mbappé, pero fue entrar Vinicius y recuperar su mejor versión. Paró al brasileño en todos los intentos y, para colmo para los blancos, celebró la victoria de su equipo tras el golazo de Vedat Muriqi.

Aunque la imagen del encuentro entre ambos fue cuando el marcador seguía 1-0. El Mallorca estaba empezando a sufrir, pero el defensa bermellón tenía claro que debía sacar a Vini del encuentro.

Las cámaras de Movistar+ captaron un enganchón entre ambos. Maffeo pedía un balón en un gesto con las manos y se le puede leer en los labios como dice la palabra "playa". Hay que recordar cómo al brasileño se le canta eso de "Balón de playa" en los estadios desde el Balón de Oro de Rodri en el 2024. De hecho, parte del estadio se lo cantó cuando entró al campo.

Tras escuchar esas palabras, el brasileño se enganchó con Maffeo en un leve rifirrafe, aunque lejos de la tensión que se vivió en duelos entre ambos de antaño.

El Mallorca le quitó media Liga al Real Madrid y con esta victoria agónica salió del descenso a falta de ocho jornadas para el final del campeonato. Los blancos pueden ver esta noche cómo el Barça se puede escapar en la clasificación; con una victoria en el Metropolitano, el Madrid se quedaría a siete puntos de los azulgranas. Media Liga.