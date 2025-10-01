Nuevo enfado de Vinicius al ser sustituido

Se está convirtiendo en algo habitual ver el enfado de Vinicius cada vez que es sustituido. Enfado, cabreo, mosqueo... Llámenle como quieran, pero el brasileño ha tomado por costumbre molestarse de forma ostensible cuando le toca abandonar el terreno de juego para dar paso a ser sustituido por un compañero. En esta ocasión, la imagen se volvió a repetir este martes en Kazajistán contra el Kairat Almaty.

Corría el minuto 70 de partido cuando Xabi Alonso ordenó un doble cambio en las filas del Real Madrid: descanso para Vinicius y Mastantuono y minutos para Brahim Díaz y Rodrygo. El brasileño dejó su puesto para que lo ocupase el internacional con Marruecos haciendo alguna queja al aire mientras chocaba la mano con el técnico tolosarra y el resto de miembros del 'staff' técnico blanco.

"No ha sido rebote. Otro día…, pero hoy no lo lleves por ahí. El entrenador siempre tiene que gestionar el entrenador y controlar hasta cierto punto. Por ahora, no ha pasado nada. El comentario de Vini no iba por donde tú crees que iba. No ha sido ningún tipo de queja, ha habido un comentario que nosotros lo hemos entendido", expresaba Xabi Alonso en rueda de prensa al ser preguntado por esta acción.

Vinicius sigue de vacío en la Champions League: regresó de Kazajistán sin lograr ver puerta ni asistir a ninguno de sus compañeros, como tampoco lo pudo hacer en el Santiago Bernabéu en el primer encuentro de la Fase liga ante el Olympique de Marsella.

De los nueve partidos en los que ha participado el brasileño esta temporada, tan solo ha completado dos de ellos (frente al Levante y al Atlético de Madrid en las últimas dos jornadas de LaLiga). Por otra parte, en esta serie de partidos vistiendo la camiseta blanca, ha logrado anotar tres tantos y repartir cuatro asistencias