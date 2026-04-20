Nuevo encuentro entre Florentino Pérez y Aleksander Ceferin

El Real Madrid confía en llevarse este lunes una pequeña alegría en una temporada plagada de decepciones. El juvenil del conjunto blanco se enfrentará a partir de las 18:45h al Brujas en la final de la Youth League. Un partido importante para la cantera, tanto que Florentino Pérez viajará junto a la delegación blanca para presenciar el encuentro en directo.

No será el único espectador de renombre presente. El presidente madridista volverá a verse las caras con Aleksander Ceferin, su homólogo en la UEFA. Un encuentro enmarcado en el contexto de paz que sellaron ambas instituciones en las últimas semanas.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, antes del inicio del encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. / JUANJO MARTÍN / EFE

En el mes de febrero, Florentino confirmó el fin de la Superliga y de la batalla en la que se enfrascó el Real Madrid con la UEFA durante años. Un conflicto que llevó a las dos entidades a un cruce de declaraciones constante. El club explicó mediante un comunicado que se había alcanzado "un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes".

Un par de meses después, esa paz se escenificaba de manera pública, con el saludo entre ambos presidentes en la ida de los cuartos de final de la Champions League, durante el Real Madrid - Manchester City que se disputó en el Santiago Bernabéu. Una imagen que recorrió el mundo y que volverá a repetirse esta misma tarde.

El Real Madrid se enfrenta al Brujas hoy lunes 20 de abril en la final de la Youth League / EFE

Los dos estarán en el Stade de la Tuilière, donde Florentino estará acompañado de una importante expedición madridista que también contará con Santiago Solari entre otros.

El equipo madridista buscará el título con un once plagado de jóvenes promesas, algunas de las cuales ya han llegado a debutar esta temporada con el primer equipo. Fortea, Joan Martínez, Valdepeñas, Cestero o Yáñez forman un once que, por nombre, parte como favorito ante el Brujas, una de las mejores canteras de toda Europa.