Nuevo capítulo del pique Vinicius - Maffeo: "Eres malísimo, te vas a casa"

La tangana entre los jugadores del Real Madrid y el Real Mallorca al final de la semifinal de la Supercopa de España (3-0 para los merengues) tuvo como protagonistas una vez más a Vinicius y Maffeo y los compañeros de ambos salieron en su defensa.

En el caso de Pablo Maffeo, su compañero Omar Mascarell estaba indignado al final del encuentro y aseguraba que los jugadores del Real Madrid habían estado provocando al lateral desde el primer tiempo con el objeto de descentrarle y provocarle. "Me he formado en la cantera del Real Madrid y le tengo un cariño especial al club, pero al final nos dejan a nosotros como los malos y no debería ser así", dijo Mascarell. "Nosotros venimos aquí a competir, los piques que pasan en el campo deberían quedarse ahí", aseguró el canario. En el resumen posterior al partido, los compañeros de Fútbol en Movistar Plus+ mostraron un video de seguimiento a Vinicius Jr que corroboraría en parte las palabras de Mascarell.

En el seguimiento que las cámaras hacen del internacional brasileño, se puede apreciar cómo le repite en numerosas ocasiones a Maffeo. "Te vas a casa" y en la última parte del video, le dice a Pablo: "¡Eres malísimo!". Entre ambas imágenes se puede ver a Carlo Ancelotti, que habitualmente defiende a Vinicius en las ruedas de prensa, como le llama la atención pidiéndole que se dedique a jugar al fútbol, hasta el punto que el futbolista le replica: "¿Pero qué he hecho?".