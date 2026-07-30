Nuevo capítulo en la guerra entre el Real Madrid y LaLiga: la patronal presume de victoria en los tribunales

La batalla entre el Real Madrid y LaLiga vive un nuevo episodio. La patronal del fútbol español hizo público este jueves, a través de un comunicado difundido en su página web, que el Tribunal de Instancia de Madrid ha "desestimado íntegramente la demanda interpuesta por el Real Madrid Club de Fútbol contra LALIGA" y ha "condenado en costas al club demandante". La resolución supone un respaldo a la postura defendida por la organización presidida por Javier Tebas en el conflicto por el reparto de los ingresos audiovisuales, aunque la sentencia todavía no es firme y puede ser recurrida.

En su comunicado, LaLiga destaca que la resolución judicial "acoge la posición defendida por LALIGA y concluye que el acuerdo no es contrario al ordenamiento jurídico", al considerar que fue aprobado dentro de las competencias que reconoce el Real Decreto-ley 5/2015 y con la mayoría legalmente exigida.

El organismo recuerda que el procedimiento tenía como objetivo anular el acuerdo aprobado por la Junta de Primera División el 4 de agosto de 2023, mediante el que se modificó el criterio de reparto correspondiente a la implantación social. Según explica, el sistema "mantiene el criterio de audiencias en una parte de la partida de implantación social y vincula la otra parte al grado de colaboración voluntaria de cada club en las acciones destinadas a mejorar el producto audiovisual".

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

LaLiga también subraya que el tribunal "rechaza los principales argumentos de la demanda" y sostiene que la normativa no limita este criterio exclusivamente a las audiencias televisivas. Además, resalta que la sentencia reconoce que el modelo "tiene naturaleza de incentivo y se basa en acciones de participación voluntaria", por lo que no priva a los clubes de explotar individualmente los derechos audiovisuales que quedan fuera de la cesión obligatoria.

Otro de los aspectos que enfatiza el comunicado es que el tribunal "descarta igualmente la existencia de abuso de derecho", al entender que el acuerdo fue aprobado por los órganos competentes, con las mayorías requeridas y con una justificación suficiente. Asimismo, añade que el Real Madrid "no aportó prueba técnica que acreditase el concreto perjuicio patrimonial alegado en su demanda".

Por último, LaLiga recuerda que el conflicto ya había pasado previamente por la vía penal, donde la querella presentada por el Real Madrid fue inadmitida y esa decisión acabó siendo confirmada por la Audiencia Nacional. No obstante, la patronal reconoce que esta nueva sentencia "ha sido dictada en primera instancia y no es firme", por lo que el club blanco podrá presentar un recurso de apelación en el plazo de veinte días hábiles.