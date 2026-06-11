Nuevo capítulo en la guerra entre Barça, Real Madrid y Atlético por Bernardo Silva

El futuro de Bernardo Silva se ha convertido en uno de los grandes culebrones del mercado veraniego. El portugués, que sale libre del Manchester City, era objetivo prioritario del Atlético de Madrid y una opción que el Barça había enfriado en los últimos días. Ahora, la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid lo cambia todo y abre una batalla entre los tres grandes de LaLiga.

El Atlético lo quiere a toda costa. Mateu Alemany y el club rojiblanco le han transmitido que sería una pieza angular del proyecto, con rol protagonista tras la salida de Griezmann. Le ofrecen un contrato largo, una prima de fichaje importante y minutos asegurados. Pese a las complicaciones, el Atleti no renuncia y sigue priorizándolo por encima de casi cualquier otro movimiento.

Bernardo Silva apunta al Barça / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Por su parte, el FC Barcelona ha enfriado sensiblemente la operación. Tal y como avanzó SPORT, las exigencias económicas de Bernardo habrían subido tras alcanzar un acuerdo verbal por dos temporadas. El club blaugrana solo lo incorporaría en condiciones muy favorables, sin entrar en pujas millonarias, y siempre que el jugador demuestre una apuesta clara y exclusiva por la camiseta culé. Su salario y la necesidad de salidas previas han hecho que la dirección deportiva de Deco marque distancias, aunque no lo descarta por completo.

El golpe de Mourinho

Ahora aparece el Real Madrid como protagonista inesperado. Según informa AS, José Mourinho ha convertido a Bernardo Silva en su prioridad absoluta para reforzar el centro del campo. El técnico portugués valora enormemente su "liderazgo y compromiso": durante nueve temporadas en el City ha demostrado poner siempre el colectivo por delante de lo individual, siendo un jugador al servicio del equipo tanto en el campo como, sobre todo, en el vestuario. Ese perfil de referencia y ganador es exactamente lo que Mourinho quiere para su nuevo Real Madrid.

José Mourinho, durante un partido como entrenador. / Reuters

El nombre de Bernardo salió en la reciente reunión entre Mourinho, Jorge Mendes, José Ángel Sánchez y Juni Calafat. El agente (que representa a ambos) lo había ofrecido meses atrás, pero entonces fue descartado. Ahora, con Mourinho al mando, Florentino Pérez ha empezado a ejecutar sus peticiones y la insistencia del técnico ha sorprendido incluso dentro del club. Bernardo habría puesto en 'stand-by' las negociaciones con Atlético y Barça precisamente por los mensajes directos del nuevo entrenador madridista.

Una guerra de tres

De ser una pugna principalmente entre Atlético y Barça, el fichaje de Bernardo se ha transformado en una guerra abierta entre los tres grandes. El Atlético ofrece protagonismo, el Barça experiencia y proyecto atractivo, y ahora el Madrid, de la mano de Mourinho, le pone sobre la mesa la posibilidad de vestir la camiseta blanca y hacerse con un centro del campo mermado por su falta de calidad.

El propio Bernardo confesó a SPORT que irá "donde realmente me quieran". A sus 31 años y tras un Mundial por delante, su decisión marcará el verano en LaLiga. El que consiga convencerlo dará un golpe de autoridad en el mercado. La pelota está en su tejado y los tres grandes esperan.