Un nuevo Bernabéu para intimidar a los rivales

Hace tiempo que los estadios dejaron de ser simples escenarios en los que se juega al fútbol. Son escenarios multiusos que suponen una parte importante de los ingresos de explotación de los equipos. El Real Madrid y el FC Barcelona, con el reformado Bernabéu y nuevo Camp Nou, son el mejor ejemplo de que estas instalaciones son cruciales para el futuro de las entidades. El coliseo blanco estrenó una nueva imagen en el arranque de la temporada 2025/2026, la sexta desde que se iniciase la concepción del nuevo Bernabéu, una ejecución milmillonaria que cada año ha ido sumando reformas.

Entre ellas, el nuevo túnel de vestuarios, una parte que sufrirá modificaciones para acoger el Miami Dolphins - Washington Commanders de la NFL que tendrá lugar el 16 de noviembre. La realización de la televisión oficial del club mostró el nuevo camino que siguen los jugadores para saltar al Bernabéu. Un itinerario donde se ven réplicas de las 15 Copas de Europa ganadas por el Real Madrid. En las escaleras del pasillo hacia el césped también están registradas las fechas más señaladas en las escaleras en la historia de la institución. Un conjunto de marcas que quiere reafirmar la identidad del club.

La frase que ven los integrantes de la plantilla de Xabi Alonso cuando salen al Bernabéu es la siguiente: “Ningún jugador es tan bueno como todos juntos”. Se le atribuye a Alfredo Di Stéfano, leyenda del Real Madrid, un alegato al colectivismo frente a las individualidades que pronunciaría durante toda su vida y diferentes roles en la institución: desde jugador hasta presidente de honor, pasando por entrenador. Coincide, además, con la idea que quiere transmitir el técnico vasco esta temporada, donde ha anunciado que "nadie es fijo en el once"; frente a las jerarquías que han reinado en el Real Madrid en las últimas temporadas.

Xabi Alonso destaca la atmósfera del campo

Con el objetivo de crear una atmósfera más envolvente, la entidad blanca ha reforzado la entrada de los jugadores al campo, con una nueva intro que aprovecha al máximo el videomarcador 360, una de las joyas de la corona del templo blanco. En el estreno contra Osasuna, subieron los decibelios y hubo un juego de luces. El aumento del volumen ha venido acompañado de un cambio en el revestimiento exterior para evitar que el ruido se convierta en un problema, como ha venido sucediendo con los conciertos, cancelados por exceder la normativa municipal.

Gracias al techo retráctil, con el que juega permanentemente el Real Madrid, se ha creado una atmósfera más cerrada donde, por poca que sea la animación, se consigue un clima de alta presión. Incluso en partidos con ambiente estival y sin mayor interés que ver a los nuevos fichajes, como ocurrió frente a Osasuna. Pero esta mejor sonoridad permite detectar mejor quiénes son los jugadores más ovacionados y lo mismo sucederá cuando existan murmullos, habituales en fases de mal juego, o abucheos, como los que se vivieron la pasada temporada contra determinados futbolistas. Aunque por el momento, la frase más repetida es el "¡cómo suena!" de Xabi Alonso, quien hizo hincapié en la nueva ambientación que se ha creado en el campo madridista.