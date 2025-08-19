Nuevo Bernabéu año VI: un estadio en continuas reformas y desafíos

El 12 de septiembre de 2010, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunciaba lo siguiente ante la asamblea general de socios: "Haremos una revisión del Bernabéu. La reforma debe convertirlo en un icono de arquitectura deportiva. Estamos trabajando en un sistema de cobertura de gradas. No es un trabajo fácil y necesitamos de la colaboración de las autoridades madrileñas". Aquel era el inicio de una idea de club, pero sobre todo personal, que anunciaba el Nuevo Santiago Bernabéu, un proyecto cuyas obras oficiales arrancaron en 2019, trabajo faraónico que se mantiene hoy en día y que ya ha alcanzado los 1.347 millones de euros tras sucesivas ampliaciones.

El problema legal de los conciertos

El Real Madrid afronta la sexta temporada desde que empezó a trabajar en la nueva forma del campo con varios retos pendientes. El más importante tiene que ver con el restablecimiento de los conciertos, censurados por infringir la normativa municipal de ruidos de Madrid y tras la lucha de los vecinos de los alrededores del Bernabéu. La salida que se plantea a esta problemática, que ha afectado a una partida de ingresos importante para justificar la reforma, está en un cambio legal. Según adelantaba 'El Mundo' en abril, la idea es que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleve a cabo una reforma en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Actualmente, la Consejería de Interior del ejecutivo comunitario trabaja en lo que se ha dado en llamar como "escudo legal", imitando la reglamentación de otras ciudades europeas. Básicamente, la idea consiste en adoptar medidas que tengan en cuenta los decibelios durante el conjunto del espectáculo y no los picos, para así conseguir una legislación adaptada a los eventos. El Bernabéu vio cómo conciertos como el de Aitana se 'fugaban' al Metropolitano, donde a raíz de estos traslados surgieron igualmente iniciativas vecinales en contra de los actos musicales que llevan celebrándose en territorio rojiblanco desde junio de 2018, cuando Bruno Mars inauguró la cartera.

Lucía Feijoo Viera

Tres reformas obligadas por la NFL

Con todo, el Madrid ha conseguido hacerse con uno de los grandes eventos que se celebrará este año en España: el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders que se celebra el domingo, 16 de noviembre. Sin embargo, este encuentro, que tendrá un impacto económico de más de 80 millones de euros, provocará tres reformas. La primera tiene que ver con el terreno de juego. Deberá ser más largo, de ahí que hayan reformado las tres primeras filas de gradas de ambos fondos hasta los 109,7 x 105 metros que exige un campo de 'football'.

La segunda es colateral a la disputa del partido, que obligará a cambiar el césped, debido al uso y desgaste que provoca un partido de la NFL. Para los conciertos y otros tipos de eventos que se puedan celebrar en el Bernabéu se diseñó un hipogeo, es decir, un sistema que permite hacer el césped retráctil, pero cuya aplicación obligó a varias modificaciones. Lo mismo sucedió con el que considera, junto al videomarcador 360º, como otra de las joyas de la corona, el techo retráctil, que también fue sometido a distintas pruebas. A fin de cuentas, cabe recordar que esta modificación milmillonaria se ha llevado a cabo sobre un estadio que fue inaugurado en 1955.

El Bernabéu será el escenario de la cita, aún sin fecha / Atlas News

En ningún caso pensaron aquellos arquitectos que el Bernabéu acogería un partido de fútbol americano, un deporte en el que las plantillas tienen más de 50 jugadores, lo que obligará a modificar los vestuarios para hacerlos más grandes. Es, por tanto, un evento con alto interés de marca e impacto, pero que igualmente engorda la cuenta de gastos, como está sucediendo igualmente con el revestimiento sonoro que se ha encargado para que la estructura laminada se adapte a esta o a la nueva normativa. Existe aquí un juego de equilibrios, porque la protección no puede afectar la ventilación del campo madridista. Todo ello, mientras se pone a prueba la nueva iluminación exterior de la fachada, con 10.000 ledes.

De la iluminación LED a los aparcamientos

Con lo que existe una mayor satisfacción entre los que acuden habitualmente al Bernabéu es con las cuestiones más efectistas como el videomarcador. Y lo mismo está sucediendo con las pruebas de iluminación LED. Intelec, adjudicatario de esta novedad, ha instalado dispositivos en las lamas una nueva piel lumínica que permite poner textos y pequeñas animaciones. No se ha oficializado una fecha para el inicio de estas actividades, en parte también por los plazos difusos que acaban jugando en contra de todas las novedades que tienen que ver con los estadios. En la fachada del campo madridista también se instalará, como antaño, el escudo del club y el nombre 'Bernabéu', sin Santiago, para utilizarlo como marca global.

Asimismo, los asistentes al debut de Liga ante Osasuna verán trabajos en los alrededores del campo. Este verano, el Ayuntamiento de Madrid aprobaba el proyecto modificado de urbanización para la mejora del entorno del campo, que será costeado por el club, a razón de 19,6 millones de euros. La modificación de la idea de 2018 busca una mayor integración del estadio y la reforma integral de la estación de Metro de la línea 10. Otro gasto para la cuenta fueron los 561 millones por los que la sociedad Real Madrid Estadio SL se hizo con los nuevos parkings cercanos al Bernabéu, con una dimensión de 20.000 metros, según avanzó ElDiario.es.

La vía que encontró el club después de que en abril de 2024 una jueza paralizase las obras de los aparcamientos en el Paseo de la Castellana. Y a pesar de todo, el Santiago Bernabéu sigue siendo un campo de fútbol donde el Madrid inaugurará la temporada siete años después. Hay que remontarse hasta el 19 de agosto de 2018 para un estreno en el campo madridista. Fue con Lopetegui en el banquillo y ante el Getafe de Bordalás. El rival, esta vez, es Osasuna de Lisci, que buscará amargar el estreno de Xabi Alonso en el Bernabéu de las obras eternas.