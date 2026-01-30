Nueve tarjetas rojas marcan la frustración del Madrid

Raúl Asencio y Rodrygo vieron la tarjeta roja en los últimos minutos del partido ante el Benfica. La frustración del defensa le llevó a cortar por las bravas uno de los innumerables contraataques del equipo portugués que le costó la segunda amarilla. Al brasileño no le gustaron las pérdidas de tiempo permitidas por el árbitro, al que protestó para ver dos tarjetas amarillas seguidas y con ellas, la roja.

Benfica y Celta

Apenas han tenido recorrido esas acciones al entrar en el cómputo global del mal partido del Real Madrid en Lisboa. Sin embargo, si se analiza la temporada de los madridistas suma hasta 9 tarjetas rojas en los 33 partidos que han disputado. Una cifra poco habitual de un equipo que se caracteriza por ‘recibir’ más que por ‘dar’. De las nueve, seis son rojas directas y tres, doble amarillas.

De esas nueve expulsiones, siete pueden incluirse en el apartado de la frustración, y solo dos por acciones del juego. Carvajal, que suma dos rojas, abre este apartado al ver la primera en Champions ante el Olympiacos por perder los papeles con el portero Ruli con un marcador parejo (1-1). Le siguió Lunin, que vio la roja directa en el banquillo durante el Clásico jugado en el Bernabéu.

Partidos sin jugar por sanción

Endrick, Carvajal y Carreras fueron expulsados en el partido ante el Celta en el Bernabéu (0-2), en el que los blancos tocaron fondo en la Liga. Los dos primeros vieron la roja por protestar desde el banquillo y el lateral, por una entrada muy dura. Las otras dos rojas las vieron Huijsen, injusta y mal medida de Gil Manzano (en su línea) en el partido ante la Real Sociedad en Anoeta, al considerar que era el último defensa cuando estaba a 40 metros de su portería y con un compañero cerca. Y la última, por doble amarilla, Fran García también ante el Celta.

Esas expulsiones han supuesto a dichos jugadores perderse 13 partidos en total. Al grupo se une Rudiger, que arrastraba un partido de sanción de la temporada pasada y no pudo jugar en el estreno del curso contra el Mallorca. También Tchouameni, que fue baja en Villarreal por acumular cinco amarillas en la Liga. A estos 13 partidos tendrán que sumar los que se pierdan Rodrygo y Asencio en la Champions.