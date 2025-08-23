La nueva realidad de Rüdiger

El Real Madrid completó este sábado su último entrenamiento antes de visitar al Oviedo el domingo (21:30 horas), con la presencia de un Antonio Rüdiger que volverá a jugar en Liga tras cumplir seis partidos de sanción por su expulsión en la final de la Copa del Rey de la pasada temporada.

El central alemán, sin embargo, se encontrará con una nueva realidad en el conjunto blanco: después de dos años como líder indiscutible de la retaguardia, esta temporada deberá luchar para ganarse un sitio en el once. De momento, parte por detrás tanto de Huijsen como de Militao.

Xabi Alonso contará con una opción más para la defensa, mientras que sigue sin recuperar lesionados. Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick y Ferland Mendy se ejercitaron al margen y solo Camavinga está cerca de volver, tras sufrir un esguince en el tobillo derecho el pasado 10 de agosto.

La sesión arrancó en el gimnasio antes de que los jugadores saltasen al césped. Durante los 15 minutos abiertos a los medios de información, llevaron a cabo un ejercicio desarrollado por el cuerpo técnico. Divididos en cuatro grupos, mientras los porteros se entrenaban de forma específica con Luis Llopis, los futbolistas se enfrentaban en un uno contra uno en fase de activación con y sin balón que arrancó la competitividad y el buen rollo entre ellos.

En unos campos uno y dos de la Ciudad Deportiva de Valdebebas que Xabi Alonso dividió por bloques, con pintura, para el posterior trabajo táctico. Última sesión del Real Madrid antes de que este mismo domingo ponga rumbo a Asturias para volver a disputar un partido en el estadio Carlos Tartiere 22 años y diez meses después.