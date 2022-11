Nueva 'rajada' de Courtois contra su equipo

"Este año encajamos demasiados goles tontos", aseveró el belga después de caer en Vallecas El portero del Real Madrid se mostró crítico porque el equipo no estuviera "cien por cien en el partido"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó que se repitiese el penalti que dio el triunfo al Rayo Vallecano, tras su parada en el primer lanzamiento de Óscar Trejo y también la falta de concentración de su equipo que provoca que encajen "goles tontos".

"El Rayo este año está haciendo una gran temporada, juega bien y presiona bien en su casa. No hemos estado a la altura en la primera parte de un partido difícil para igualar su intensidad. Con el penalti y el 2-1 estaba bien al descanso pero nos meten otro gol desafortunadamente en una acción que no despejamos bien. Este año encajamos demasiados goles tontos, por fallos y por no estar cien por cien en el partido", dijo.

"Con dos goles tenía que ser suficiente para ganar pero en el segundo tiempo llegó el penalti desafortunado porque va corriendo Carvajal y le da en la mano. Es una pena pararlo y que no sirva porque daba energía para buscar la victoria y al final cambió. Es un golpe, ellos se crecieron y en un campo difícil, tirando balones a la grada, perdidas de tiempo que son normales en el fútbol. Espero que sea la única derrota en Liga de la temporada y que podamos seguir ganando", añadió en Movistar.

Courtois aseguró que en su parada de penalti tocaba la línea con un taco pero el árbitro hizo repetirlo por la posición de Carvajal, que accedió antes de tiempo al área. "Fue porque Carva se había metido. No sé si siempre se pita pero como el rechace va a él justo lo pitó".

Por último, el portero belga admitió un bajón en el aspecto físico del Real Madrid por la carga de partidos que están encarando compilados por el Mundial.

"Al final con tantos partidos desde el último parón es normal que algún día físicamente no te acompaña y ante el Rayo pasa factura. La derrota en Leipzig es otra razón, el empate ante Girona fue mala suerte y hoy nos ha superado un equipo que ha jugado mejor que nosotros. No ha sido nuestro mejor día. Hay que cerrar bien la semana el jueves y si el Barça gana que sean dos puntos que podamos recuperar después del Mundial", sentenció.