¡Nueva lesión de Alaba en el Madrid!

David Alaba sigue con su calvario de lesiones en el Madrid. El central blanco se ha vuelto a caer a pocos días del Clásico y ahora sufriría una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha que, al menos, le mantendría unos diez días de baja aunque viendo los precedentes podría ser más. El Madrid está pendiente de la recuperación de Huijsen, para formar pareja atrás con Militao con vistas a la visita del Barça este fin de semana. Alaba no es titular con Xabi Alonso, aunque el técnico le había dado oportunidades esta temporada.

El central austriaco no levanta cabeza desde que se rompió los cruzados de la rodilla izquierda en diciembre del 2023. Tuvo una recuperación muy larga y con alguna secuela y la rodilla volvió a resentirse en abril del 2024. De hecho, Alaba ha estado muchísimo tiempo de baja y Carlo Ancelotti ya prácticamente no contaba con él a pesar de que fue un futbolista muy utilizado desde que fichó procedente del Bayern con la carta de libertad.

La baja de Alaba es sensible porque el Madrid tiene lesionado también a Rudiger, mientras que Asencio no entra en los planes de Xabi Alonso. El conjunto blanco también tiene las bajas de Caravajal y Mendy, por lo que anda muy justo de efectivos en la zona defensiva.

Xabi Alonso intentará recuperar como sea a Huijsen, futbolista que tuvo que abandonar la concentración de la selección española por problemas en el sóleo. El propio futbolista se ha mostrado optimista en los últimos días aunque será baja segura ante la Juventus en Champions. Es probable que para este encuentro, Xabi Alonso deba echar mano de Asencio o bien Tchouaméni retrase su posición para jugar de central.