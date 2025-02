La nueva estrategia del Real Madrid contra los árbitros

Nadie en el Real Madrid acabó satisfecho el derbi ante el Atlético. Ni afición, ni jugadores, ni entrenador, ni presidente. La sensación en el club blanco es que merecieron más que un empate y culpan al árbitro del encuentro, César Soto Grado, de no haber logrado sumar los tres puntos.

En el Real Madrid creen que el penalti que el colegiado señaló por un claro pisotón de Tchouaméni sobre Samu Lino en el interior del área y que significó el primer gol del encuentro, no es penalti y no entienden que De Burgos Bengoechea, árbitro de VAR, llamase a Soto Grado para que revisase la acción. Siguen empeñados en el club blanco en que hay una cruzada contra ellos para que no ganen esta Liga.

De todos modos, la estrategia ha cambiado. Si durante toda esta semana, las protestas fueron unánimes desde el Real Madrid por la no expulsión de Carlos Romero en el partido contra el Espanyol, con una vergonzante carta incluida, desde la zona noble se dieron directrices tras el derbi para que nadie hablase de los árbitros.

No quiso hablar de la jugada el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa posterior al partido a pesar de haberse pasado todo el partido protestando en la banda y llevarse las manos a la cara con la señalización del penalti. Se limitó el italiano a decir que la gente del fútbol no entiende que se señalen como penalti esta acciones. Tampoco lo quiso hacer Lucas Vázquez, uno de los capitanes del equipo, cuando atendió a la prensa. Se quitó la jugada de en medio con el clásico argumento de si hablamos, nos sancionan.

En el Real Madrid han optado por hacer saber su disconformidad e indignación con los árbitros de otra manera. Lo hacen a través de la televisión del club, como llevan haciendo desde hace unos años, y de periodistas amigos. Real Madrid Televisión aseguraba durante el encuentro que Tchouaméni tocaba el balón en la acción del penalti y creía que Ancelotti debería haber retirado a su equipo del terreno de juego, mientras otros periodistas apostaban por llevar el partido ante el Atlético de Madrid a los juzgados.

Cambio de estrategia ordenado desde la zona noble del Santiago Bernabéu, mientras la plantilla intenta centrarse en el partido del martes ante el Manchester City de Pep Guardiola, encuentro correspondiente a la ida del play-off de la Champions.