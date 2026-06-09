Florentino 3.0: más presencia en Valdebebas, confianza ciega en Mourinho y reconciliación con el socio

Durante unas horas se vivió con tensión la jornada electoral en el cuartel general de la candidatura de Florentino Pérez, situada en el hotel NH Collection Eurobuilding. Desde el lugar de seguimiento de la lista de Enrique Riquelme se trasladaba el mensaje de que las votaciones estaban yendo “por encima de los sondeos”. Esto se traducía en un apoyo del 45% que habría supuesto un cataclismo para los intereses del presidente, quien respiró, aunque insatisfecho, con el 65%-35% final. La disconformidad propia de alguien que otrora había tenido un apoyo sólido y cerrado del madridismo. Consciente del voto de castigo, dio un discurso opuesto al que le llevó a convocar elecciones.

Mourinho, el favor de un viejo amigo

“Quiero dirigirme también a aquellos socios que no me han votado. Voy a hacer todo lo posible por atender sus preocupaciones y sus indicaciones. Confíen en nosotros porque vamos a estar más cerca que nunca de todos nuestros socios porque todos somos del Real Madrid”, dijo el presidente reelegido, al que los aficionados blancos demandaron mayor presencia en los últimos años, donde a la ausencia de títulos se unió la falta de explicaciones de temas complejos y decisivos como la Superliga o el caso Negreira. Florentino dejó atrás en su intervención el tono conspiranoico.

El primer mensaje de Mourinho tras la victoria de Florentino en las elecciones / Florentino 2026

El desarrollo de las últimas semanas confirmó, efectivamente, que se estaba forjando una candidatura alternativa. Lo normal en un club de socios, a diferencia de lo antinatural que suponían las más de dos décadas sin elecciones. La candidatura de Riquelme no se armó en dos semanas, pero en poco más de ese tiempo sí logró componer una oposición en la que fallaron los nombres propios que sí arroparon a Florentino. Ese fue el primer viaje a las esencias que ha rejuvenecido a un mandatario que convocó las elecciones encolerizado por una información que hablaba sobre su cansancio, lo que él entendió como una ofensa a su estado de salud.

En el final de campaña se vio a un Florentino enérgico y con propósito de enmienda. La primera y más importante decisión fue traer de vuelta a Mourinho. Da igual que haya costado 15 millones, más del doble de lo que inicialmente se preveía. Es el regreso del entrenador al que el presidente ha valorado por encima de sus títulos, alabando su carácter competitivo como base de la época más gloriosa que vendría después. Confianza ciega en el portugués, consciente de que es la última bala que le queda. Porque la variedad de entrenadores se ha terminado: del gestor Ancelotti al entrenador de proyecto Xabi Alonso, hasta el interino Arbeloa que ascendió desde el filial como Zidane.

Más cercanía para cerra la brecha social

Mourinho no es de 2010, como tampoco Florentino es el del 2000. Pero ambos tendrán que recuperar el espíritu transgresor que les ha llevado a ser dos referentes del madridismo. El presidente estuvo rodeado en la celebración del NH por estrechos colaboradores como Anas Laghari, contra el que Riquelme cargó en campaña, o Juni Calafat, responsable de la captación de talento. No habrá cambios revolucionarios en la estructura. Se trabajará con el mismo equipo, como se reivindicó en un escueto comunicado para negar la incorporación de un director deportivo.

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Florentino quiere ilusionar al socio y al aficionado. Sabe que el mejor modo de hacerlo es a través de los ‘cromos’ que ha exhibido en campaña. De ahí la oferta de “por lo menos” 150 millones. Aunque los dos fichajes anunciados hasta el momento son prácticos: un central como Ibrahima Konaté y un lateral derecho como Denzel Dumfries. El presidente quiere recuperar el pulso de una masa social que le ha arropado en campaña, pero que también se ha sentido lejos de su club. Las razones del voto de castigo fueron múltiples y tienen fácil corrección en algunos casos (las entradas, la entrega de insignias…). Más complicado será el debate de la entrada de un inversor que exige rapidez, pero sobre todo explicaciones a causa de la necesidad de pasar el filtro del referéndum.

Tras su reelección, Florentino compartió el triunfo con los cientos de socios que se acercaron a la sede, donde los comicios se entendieron como un punto de disrupción. A la mayor proactividad del presidente, al que se le ha achacado estar ausente en, por ejemplo, los partidos importantes de las secciones que no son el fútbol masculino, también se le han añadido peticiones como una comunicación más fresca. La mostrada por las cuentas de la candidatura de Florentino en redes sociales. Un Real Madrid que sea reconocible y que no necesite las gafas de Apple para verse moderno en una industria de marcas que ya lidera, aunque por el peso de sus victorias pasadas en un deporte en cambio constante.