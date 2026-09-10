Nueva denuncia contra el Real Madrid por el ruido del Bernabéu

La guerra entre los vecinos del Santiago Bernabéu y todo lo que rodea al estadio suma un nuevo capítulo. La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu ha llevado a los tribunales la autorización concedida por el Ayuntamiento de Madrid para permitir niveles de ruido superiores a los habituales durante el partido de la NFL que enfrentó a los Miami Dolphins y los Washington Commanders el pasado 16 de noviembre de 2025.

La demanda, presentada ante la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, pone el foco en la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental que permitió superar temporalmente los límites acústicos con motivo del encuentro. Los vecinos consideran que el evento no podía acogerse a las excepciones previstas en la legislación sobre contaminación acústica y reclaman que dicha autorización sea anulada.

Hasta 28 decibelios por encima

El conflicto tiene su origen en los niveles sonoros registrados durante aquella jornada. La autorización municipal permitía alcanzar hasta 75 decibelios, frente a los 55 establecidos como referencia general para las zonas residenciales. Sin embargo, las mediciones encargadas por la asociación vecinal a una empresa especializada concluyeron que se superó incluso el límite extraordinario autorizado. Según los informes aportados por los vecinos, en algunos puntos se llegó a alcanzar un nivel 28 decibelios superior al máximo permitido.

El partido no se limitó únicamente a la actividad deportiva. El espectáculo contó con equipos de amplificación, instrumentos de percusión y actuaciones musicales durante el descanso, con Bizarrap y Daddy Yankee como protagonistas, dentro de un evento que buscaba convertir la llegada de la NFL a Madrid en un gran espectáculo internacional.

Vista exterior del Santiago Bernabéu de Madrid, antes del partido de la NFL. / AFP7 vía Europa Press

Precisamente este carácter es uno de los puntos que cuestionan los vecinos. La asociación considera que la legislación contempla excepciones para acontecimientos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, pero entiende que un evento deportivo privado con un importante componente comercial no debería quedar automáticamente incluido en esos supuestos.

Los vecinos cuestionan la normativa

La demanda también pone en cuestión el artículo 19 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de Madrid (OPCAT), sobre el que se apoyó la autorización municipal.

La asociación sostiene que la normativa municipal habría ampliado los supuestos contemplados por la legislación estatal y cuestiona que se pudiera recurrir a esta vía para autorizar el incremento de los niveles de ruido durante el encuentro de la NFL. También considera que la autorización no justificó suficientemente que no existieran otras medidas técnicas para reducir el impacto acústico del evento.

Desde el Ayuntamiento se defendió en su momento que la celebración tenía una especial significación ciudadana y una importante proyección internacional. Entre los argumentos utilizados estaba también el impacto de la marca NFL y la posibilidad de promocionar Madrid en Estados Unidos.