La novia de Vinicius corta con él y emite un comunicado explicando los motivos: "Ya no tiene sentido"

Más problemas para Vinicius. Su pareja, Virginia Fonseca, ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Instagram para anunciar que ha roto con el atacante del Real Madrid, algo que ha dejado a todo el mundo sorprendido, ya que ayer ella estaba en uno de los palcos VIP del Santiago Bernabéu apoyando al brasileño en un día que no fue nada fácil para él, pues fue pitado por gran parte de la afición merengue.

La creadora de contenido y presentadora de televisión ha anunciado que rompe sus lazos con Vinicius, con un comunicado que dará mucho de qué hablar: "Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Después de todo, siempre he trabajado duro, siempre he estado muy concentrado en mis sueños y mis responsabilidades".

No obstante, Fonseca ha querido dejar claro que "soy mujer" y eso "me permití vivir esto sin crear barreras, valorando el respeto que siempre he tenido en cualquier relación".

"A lo largo de mi vida, he aprendido a nunca negociar lo que no es negociable para mí. Así que, cuando algo ya no tiene sentido para mí, prefiero tener la madurez para terminarlo con cariño en lugar de quedarme solo para quedarme", ha destapado a sus seguidores.

Por último, ha señalado que "hoy elegimos respetar el camino del otro".

El comunicado de la novia de Vinicius / Instagram

Una relación de idas y venidas

Ambos ya habían protagonizado varios momentos tensos, especialmente cuando el extremo brasileño había sido pillado hablando con distintas modelos en redes sociales.

Vinicius Junior, en su última provocación al Camp Nou / Twitter

Tras el revuelo generado, el atacante del Real Madrid decidió compartir un comunicado para decir que "no me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné".

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Finalmente, Fonseca decidió perdonar a Vinicius para retomar su relación sentimental, algo que confirmaron a través de sus redes sociales. Meses después, la presentadora de televisión ha decidido poner punto final con Vinicius y todo hace indicar que ya no habrá vuelta atrás.