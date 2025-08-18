Dos novedades y cinco bajas para el debut liguero de Xabi Alonso

El Real Madrid dará este martes el pistoletazo de salida a la temporada 2025/26. El conjunto blanco disputará su primer partido de Liga ante Osasuna después de una corta pretemporada. Los de Xabi Alonso tan solo han jugado dos partidos amistosos: ante el Leganés a puerta cerrada y contra el WSG Tirol, a quienes vencieron por 0-4.

De todos modos, el partido ante el cuadro navarro será el primero del técnico vasco en el banquillo del Santiago Bernabéu. También será la oportunidad para que la afición merengue vea in situ a los nuevos fichajes: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. Precisamente, el atacante argentino es una de las novedades en la convocatoria de Xabi Alonso y tendrá opciones de debutar en uno de los escenarios más imponentes del mundo del fútbol.

La otra entrada en la lista es la de Federico Valverde, que regresa después de perderse del encuentro disputado en Innsburck (Austria) por una sobrecarga muscular. En cambio, el tolosarra no podrá contar con los lesionados Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick. Así, el centro del campo se verá algo menguado por las bajas.

La última gran ausencia es la de Antonio Rüdiger. El central alemán cumplirá su sexto partido de sanción después de la lamentable escena que protagonizó en la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. El teutón saltó del banquillo e intentó agredir al colegiado De Burgos Bengoetxea. Sin embargo, Rüdiger aprovechó la penalización para operarse de una rotura parcial en el menisco externo de su rodilla izquierda, por lo que, a efectos reales, tan solo se perderá un partido.

Para completar la convocatoria, el entrenador del Real Madrid ha incluido a los canteranos Thiago Pitarch, Sergio Mestre y Gonzalo García, ya con ficha del primer equipo. Esta es la lista completa del conjunto blanco para el estreno liguero de este martes a las 21.00 horas ante el Osasuna: