Las dos novedades del Bernabéu para la siguiente temporada

El Bernabéu sigue avanzando para completar definitivamente su transformación. El Real Madrid inició las obras de remodelación de su estadio en junio de 2019 y, aunque el proyecto se encuentra ya prácticamente finalizado, todavía quedan algunos detalles por rematar para dar por concluida una de las mayores obras de la historia del club.

Este miércoles se han empezado a implementar las letras en la fachada que da al paseo de la Castellana, donde aparecerán el nombre del estadio y el escudo del conjunto blanco. La estructura contará con su correspondiente retroiluminación para ganar visibilidad cuando caiga el sol y permitirá identificar claramente el coliseo desde el exterior, recuperando una imagen que durante años formó parte del paisaje de Madrid.

El Real Madrid lleva meses trabajando en la nueva identidad exterior del estadio. De hecho, durante la pasada temporada los blancos ya realizaron las primeras pruebas en la fachada con la colocación de una letra 'B'. Aquellos ensayos sirvieron para determinar tanto el tamaño como la tipografía que finalmente tendrá el nombre del estadio.

Las pruebas se detuvieron posteriormente y los trabajos exteriores volvieron a ponerse en marcha hace aproximadamente una semana, después de que los operarios tuvieran que solucionar algunos problemas relacionados con las puertas inferiores de ese mismo lateral. Ahora, las actuaciones han vuelto a coger ritmo con el objetivo de dejar completamente rematado el exterior del estadio.

La nueva fachada es uno de los elementos más reconocibles de la transformación del Bernabéu. La envolvente metálica que rodea el estadio, además de cambiar por completo su imagen, está preparada para incorporar iluminación y contenidos audiovisuales. A ello se suman otras grandes actuaciones del proyecto, como la cubierta retráctil, el videomarcador de 360 grados, las nuevas torres de acceso de la Castellana o el sistema que permite almacenar el terreno de juego bajo tierra para convertir el estadio en un recinto capaz de albergar otros grandes eventos.

Otro anillo de LED en el interior

Esa no es la única novedad que estrenará el Real Madrid en el curso 2026/27. Los blancos ya cuentan con un segundo anillo LED en el interior del estadio después de varias semanas de trabajos aprovechando el parón de las competiciones oficiales durante el verano.

La tecnología vuelve a ganar protagonismo en el nuevo Bernabéu. El estadio ya dispone del espectacular videomarcador de 360 grados y de la fascia audiovisual instalada en el primer anfiteatro, y el nuevo anillo permitirá ampliar todavía más las posibilidades de generar contenido y mejorar la experiencia de los aficionados durante los partidos y los grandes eventos.

El Real Madrid no volverá a jugar en su casa hasta el miércoles 26 de agosto cuando juegue ante la Real Sociedad. Por tanto, los operarios dispondrán todavía de varias semanas para seguir perfilando los últimos detalles de una remodelación que comenzó en 2019 y que ha convertido el Bernabéu en un estadio renovado.