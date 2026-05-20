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REAL MADRID

El notario de confianza de Florentino supervisará el voto por correo en las elecciones del Madrid

Cruz Gonzalo López-Muller Gómez es el notario que trabaja con ACS desde más de 20 años y será el encargado de custodiará los votos enviados por los socios en un proceso históricamente rodeado de polémica

Florentino Pérez durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Valdebebas.

Florentino Pérez durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Valdebebas. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

SPORT.es

El Real Madrid está al borde de unas elecciones, las primeras en la casa blanca desde 2006. Florentino Pérez volvió a la presidencia en 2009 y, desde entonces, no se ha vuelto a votar, ya que ha sido reelegido como único candidato en cinco ocasiones. Esta vez, sin embargo, sí podría tener oposición si Enrique Riquelme se presenta.

Según informó 'El Confidencial', la junta electoral del conjunto blanco ha elegido al notario Cruz Gonzalo López-Muller Gómez para supervisar una parte clave del proceso. Se trata del notario que habitualmente trabaja con Florentino Pérez en actos corporativos de ACS desde hace más de veinte años.

De hecho, el pasado 8 de mayo fue el encargado de levantar el acta de la junta general de accionistas de la constructora y ahora también tendrá la responsabilidad de custodiar los votos recibidos por correo en unas posibles elecciones del Real Madrid.

El presidente Ejecutivo del Grupo Cox, Enrique Riquelme, atiende a los medios.

El presidente Ejecutivo del Grupo Cox, Enrique Riquelme, atiende a los medios. / Javier Lizon / EFE

El voto por correo siempre ha sido una de las cuestiones más delicadas en los procesos electorales del club blanco. Las normas establecen que el censo electoral no se facilitará a las candidaturas, por lo que los aspirantes no podrán contactar directamente con los socios con derecho a voto.

Además, esta modalidad ya estuvo rodeada de polémica en las elecciones de 2006, cuando más de 10.000 votos enviados por correo no fueron considerados válidos. Aquella situación provocó numerosas críticas entre algunos candidatos, que denunciaron irregularidades durante el proceso.

Ahora, Cruz Gonzalo López-Muller Gómez tendrá un papel fundamental en unas elecciones que podrían romper casi dos décadas sin competencia real para Florentino Pérez. El notario deberá custodiar, precintar y trasladar todos los votos por correo antes del recuento definitivo.

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Todo el procedimiento estará supervisado notarialmente y los votos permanecerán guardados bajo vigilancia hasta el día de la votación. Un escenario que vuelve a poner el foco sobre el sistema electoral del Real Madrid en un momento especialmente sensible para el futuro de la presidencia blanca.

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