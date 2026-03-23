La noche de Mbappé y Ester Expósito no acabó en el Bernabéu

La relación entre Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y Ester Expósito, actriz española, no descansa. Ayer hubo una nueva prueba de amor que demuestra que todo va viento en popa, ya que se pudo ver a la intérprete de 'Élite' en uno de los palcos VIP del Santiago Bernabéu, juntamente con el actor Sergio Momo.

La actriz madrileña no se quiso perder el derbi madrileño y apoyó desde la grada al atacante francés, quien salió en la segunda mitad, concretamente en el minuto 64, para darle la vuelta al marcador. Aunque no marcó, fue decisivo para que el Real Madrid sumara tres puntos vitales que le permiten seguir con vida en LaLiga.

La imagen de Expósito en el palco VIP del Real Madrid está dando mucho de qué hablar y, hace escasos minutos, el periodista Javier de Hoyos ha desvelado a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 2,1 millones de seguidores, que Mbappé y la actriz salieron de la mano y continuaron la fiesta lejos del feudo blanco.

El periodista empezó alertando que tiene una "exclusiva", pues el delantero francés y Expósito se fueron a cenar después del partido.

Le han facilitado varias imágenes que demuestran que salieron del restaurante a las 2:34 de la madrugada, y lo hicieron por separado. Ella abandonó el local junto al actor Momo, con quien compartió palco.

Minutos después, Mbappé salió del mismo establecimiento, pero solo. En las imágenes se puede observar cómo varias personas utilizaron distintos paraguas para ocultar la salida.

¿Cómo surgió la relación?

Se sabe que el 25 de febrero fue la primera vez que se les vio juntos en público, cuando cenaron en el exclusivo rooftop del hotel Pullman. Posteriormente, fueron vistos en París, donde él se recuperaba de sus molestias en la rodilla. Además, también se les vio salir del mismo avión a su regreso a Madrid.

Según Leticia Requejo, colaboradora de 'El tiempo justo', destapó cómo se conocieron: "Me cuentan que Kylian estaba muy interesado en la actriz; tanto es así que llegó a preguntar a sus compañeros de equipo, en el vestuario, por la actriz porque la tenía fichada en sus redes sociales".