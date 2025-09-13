De niño mimado a "resentido": la ruptura del madridismo con Kubo

Ha llovido desde entonces, pero hubo un verano en el que Take Kubo despertó la ilusión del madridismo. En 2019, el japonés, olvidando su pasado culé, llegó al equipo blanco y se puso a las órdenes de Zinedine Zidane. Sus apariciones en la pretemporada y los vídeos que el club subía de sus acciones en los entrenamientos supusieron un 'boom' que hacía sospechar que el conjunto madridista tenía a un jugador de un potencial enorme en sus filas.

Kubo se convirtió en el niño mimado de la afición, pero terminó saliendo cedido ese verano poniendo rumbo al Mallorca. Desde entonces, encadenó varios préstamos y terminó saliendo a la Real Sociedad en 2022 a cambio de 6,5 millones de euros. No volvió a tener oportunidades en el Real Madrid, ni tan solo en una pretemporada, a pesar de que a un sector importante de fans del equipo blanco les hubiera gustado verle en competición oficial.

La relación entre el madridismo y el japonés ha cambiado mucho desde entonces. La ilusión que se gestó aquella pretemporada con su irrupción ha dado paso a críticas y enfados por algunos sucesos que han ocurrido en las ocasiones en las que ambos se han enfrentado.

Entre los capítulos que han molestado al madridismo se encuentra el gol que celebró ante ellos de manera efusiva en 2023, la intensidad que ha mostrado en los duelos ante el Madrid, como si tuviera unas ganas especiales, incluyendo una lesión de Ceballos en un choque entre ambos totalmente involuntario por el que el madridismo le señaló en redes. También se encaró con Modric esta misma temporada y hasta afirmó que, dependiendo del contexto, se volvería "loco" si marcaba un gol contra los blancos.

Pero hay más, ya que Kubo se ha mostrado muy crítico con los árbitros en algunos de los partidos que han jugado. Tras un gol anulado a la Real Sociedad en 2024, el japonés dijo lo siguiente: "Barrene va a robar y yo lo único que puedo comentar es que el jugador que pierde el balón (Tchouameni) se duerme. No sé qué pasará en la Champions, pero no creo que eso lo vayan a pitar".

A raíz de todo esto, las redes sociales se han llenado de críticas a Kubo cada vez que se ha enfrentado al Real Madrid. Todas ellas por parte de madridistas, ya que la afición de la Real Sociedad siempre le ha defendido. Una de las palabras que más se repite cuando se producen los partidos es la de "resentido", como si el japonés no hubiera aceptado que el conjunto blanco no le diera la oportunidad en su momento. La cosa pudo ir a más, ya que este verano el mediapunta sonó como posible refuerzo del Atlético de Madrid, aunque finalmente la operación no se llevó a cabo.

La realidad es que, lejos del equipo blanco, Kubo ha logrado tener una carrera exitosa, dejando una huella muy positiva en clubes como el Mallorca o la Real Sociedad. Este sábado, el japonés tendrá que volverse a ver las caras con su antiguo club y, como ya es costumbre, cada uno de sus actos será mirado con lupa por la afición visitante.