Nike podría perder a Mbappé

Kylian Mbappé vuelve a estar en el mercado, aunque esta vez no en el futbolístico, sino en el comercial. El delantero del Real Madrid finaliza contrato con Nike este mismo verano y su futuro como imagen de marca está completamente abierto. Una oportunidad de oro para las grandes firmas deportivas, que ya se han lanzado a por uno de los activos más potentes del deporte mundial.

Nike apostó fuerte por el francés en 2019, firmando un contrato millonario tras años de relación, pero ahora podría perder a su gran referente. Según informó RMC Sport, tanto Adidas como Under Armour están presionando con fuerza para hacerse con los derechos de imagen del campeón del mundo en 2018.

Las negociaciones con Nike siguen abiertas, pero ni mucho menos encarriladas. De hecho, existe una diferencia importante entre las pretensiones económicas del jugador y la oferta de la marca estadounidense, lo que ha provocado que otros gigantes del sector vean una oportunidad única para entrar en escena.

Kylian Mbappe ante el Levante / Jose Breton

En este contexto, Under Armour se mantiene especialmente atenta. La firma norteamericana quiere dar un golpe sobre la mesa y convertir a Mbappé en su gran embajador global. Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina -que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá-, la operación cobra todavía más importancia estratégica para la marca, que busca reforzar su posicionamiento en el fútbol mundial. La marca tiene a grandes futbolistas como Ferran Torres, Rüdiger, Hakimi o Fermín, pero le falta una estrella.

Las cifras, como es habitual en este tipo de operaciones, son astronómicas. Ya el pasado mes de diciembre, RMC Sport apuntaba que las exigencias salariales del delantero del Real Madrid, en línea con otras superestrellas del deporte, se mueven en cifras enormes. Su próximo contrato, ya sea con Nike o con otra marca, podría incluso romper todos los registros conocidos hasta la fecha.

Adidas, por su parte, juega con un factor clave a su favor: su histórica relación con el Real Madrid. El conjunto blanco viste a la marca alemana desde 1998, y que su gran estrella también fuera imagen de la firma supondría un impulso comercial enorme para ambas partes. Un encaje perfecto que podría inclinar la balanza en una de las decisiones más importantes de la carrera extradeportiva de Mbappé.