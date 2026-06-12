Nico Schlotterbeck al Real Madrid: mensaje recibido

El Real Madrid se está rearmando tras su segunda temporada sin títulos y los nombres de jugadores para reforzar la plantilla de José Mourinho, ya oficialmente nuevo entrenador del conjunto merengue, se suceden. Con el acuerdo cerrado para fichar a Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, todavía se deja la puerta abierta a la llegada de un tercer defensa, un segundo defensa central. Se han manejado varios nombres y algunos de ellos se están dando "por enterados" para no cerrarse las puertas del Santiago Bernabéu.

Es el caso del internacional alemán del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck, que se encuentra en la agenda de Juny Calafat y José Ángel Sánchez como tercera opción por detrás de los dos favoritos de Mourinho, Josko Gvardiol (Manchester City) y Riccardo Calafiori (Arsenal). Mientras que el futbolista croata aporta polivalencia porque puede jugar como central y como lateral zurdo, el italiano es un viejo conocido de 'Jose', quien ya lo tuvo a sus órdenes en la Roma.

Y después está la opción de Schotterbeck, al que el Real Madrid sigue hace tiempo y cuyo nombre se relacionó con muchos 'grandes' de Europa. Zurdo, rápido y de gran envergadura (1,91) se adapta bien a las defensas de tres y suma un buen manejo de balón, también la 'cancillería borusser' valora sus características y de ahí que renovaran su contrato recientemente. Eso sí, el jugador se dejó una 'puerta de salida' en forma de cláusula reservada para la llamada de un club de mayor potencial situada en los 50 millones de euros. ¿Puede ser el Real Madrid? Konaté y Dean Huijsen tienen su plaza asegurada en la plantilla; Raúl Asencio y Antonio Rüdiger son incógnitas que despejará Mourinho.

Mientras, desde Alemania se alimenta el fuego del posible interés del Real Madrid por Schlotterbeck, quien desde la concentración de la selección alemana de cara al Mundial 2026 tampoco apaga las llamas, ni mucho menos. “Sí, claro que uno se entera de esas cosas a través de los medios de comunicación", reconoce en medios como Sky Sport Alemania, "pero básicamente, como ya dije hace unas semanas, ahora toda la atención está puesta en el Mundial, en el primer partido”, frente a Curazao el domingo 14 de junio.

Otra vía abierta es la de Bernardo Silva, el ya exjugador del Manchester City al que se le relacionó con el Barça y el Atlético pero que es una de las peticiones de Mourinho para dar más juego al centro dle campo madridista.