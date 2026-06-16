Nico Paz opta por seguir en el Como tras asumir que no tiene sitio en el Real Madrid de Mourinho

Hay un mercado del Real Madrid antes y después de la llegada de Mourinho al Real Madrid. Las operaciones que tenían un signo al finalizar la segunda temporada sin grandes títulos tienen otro desde que el portugués ha tomado el mando. Ya no solo del equipo, también de la planificación deportiva del mismo. En estos planes no entra Nico Paz, quien ha optado por seguir en el Como después de fichajes como el de Bernardo Silva, un movimiento en el que ha tenido gran peso el de Setúbal, como en el resto de transferencias.

Centrocampista del año en Italia

Nico Paz vive su primer Mundial como parte de la expedición que ha conformado Lionel Scaloni para tratar de revalidar el título alcanzado en Qatar. Una llamada que no es gratuita. El tinerfeño -su acento le delata en sus intervenciones- fue el mejor centrocampista de la Serie A 2025/2026 en la que el Como de Cesc Fabregas terminó en una histórica cuarta plaza que le permitió clasificarse para la Champions en la última jornada.

Nico Paz, ante Bastoni, en el último partido entre el Como y el Inter de Milán / ROBERTO BREGANI / EFE

En su segunda temporada en Italia, Nico Paz firmó 13 goles y siete asistencias que mejoraron los seis tantos y ocho pases de gol que logró en su primer curso. El mediocampista se marchó del Real Madrid el 25 de agosto de 2024, cuando el Como hizo oficial el traspaso del internacional argentino por unos 6 millones de euros. Como viene siendo habitual en el club blanco, se reservó una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta.

Este es el mecanismo de control que utiliza el Real Madrid para no perder del todo el control de los futbolistas que salen de La Fábrica. Sin embargo, este tipo de cláusulas tienen un condicionante. Cuantas más temporadas pasan -siempre hay un límite- el precio se encarece. Así, se estimaba que Nico Paz podría ser recomprado este verano por unos 9 millones. Para el próximo año, la cantidad ascendería hasta los diez. Sería la última vía para preservar este derecho. Tras expirar el tanteo, quedaría un porcentaje (suele ser del 50%) para una venta posterior.

El muro de Bernardo Silva

Nico Paz es hijo de Pablo Paz, central del Tenerife de los 90, entre otros, y quien le ha ido guiando en su camino por el fútbol profesional que tan bien conoce. De ahí que las decisiones tomadas por el medio ofensivo han sido cerebrales, a pesar de sus 21 años. Con esta edad es eje y figura de un equipo que el año que viene jugará en Champions, por lo que su escaparate será aún mayor. Además, Cesc Fabregas es un entrenador que ha sacado lo mejor de un futbolista que fue consciente del embudo de Valdebebas.

Bernardo Silva sujeta a Valverde / EP

No es el único jugador que se ha visto en esta situación. Lo mismo le ha sucedido a Víctor Muñoz, internacional con España en este Mundial y que fue traspasado a Osasuna. O Chema Andrés, traspasado al Stuttgart en el mercado estival de 2025. Jugadores que siguen en el radar blanco, pero como inversiones a futuro. La decisión de que Nico Paz se quedaría otro año en el Como la adelantaba Alberto Pereiro, periodista de Onda Cero, quien desvelaba hace tres días que el Real Madrid no ejercería la cláusula de recompra.

La noticia coincidía con la confirmación no oficial del fichaje de Bernardo Silva, que en la práctica ocupa el mismo espacio (más, si se tiene en cuenta su bagaje como extremo) que el canterano blanco. El ex del City, que está a punto de cumplir los 32 años, es una apuesta de rendimiento inmediato. Nico Paz también podría serlo, a tenor de la jerarquía que ha ganado en poco tiempo en una liga importante, pero la camiseta del Real Madrid tiene unas implicaciones demasiado pesadas, como se ha visto con jugadores de un perfil similar, tal que Arda Güler. De ahí que Nico Paz haya entendido que lo mejor para su futuro es seguir desarrollándose en un entorno donde se siente importante.