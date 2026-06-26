Nico Paz se queda: el Como acepta las condiciones del Real Madrid

El futuro de Nico Paz ya parece estar decidido. Después de varios días de negociaciones y del interés mostrado por algunos de los grandes clubes europeos, el talentoso mediapunta argentino continuará en el Como 1907 y seguirá siendo la gran referencia del ambicioso proyecto liderado por Cesc Fàbregas.

Según informó Fabrizio Romano, el Como terminó aceptando todas las condiciones planteadas por el Real Madrid para cerrar definitivamente la operación. Durante la reunión mantenida entre ambas entidades el pasado jueves, el club blanco comunicó su intención de ejecutar la cláusula de recompra de Nico Paz por 9 millones de euros. Sin embargo, esa posibilidad nunca estuvo enfocada a incorporar al futbolista, sino que sirvió como punto de partida para negociar el futuro de sus derechos.

Consciente del riesgo de perder a su jugador más determinante, el Como decidió actuar con rapidez. El club italiano aceptó la propuesta madridista y adquirió el 50% de los derechos económicos que todavía pertenecían al Real Madrid por una valoración de 60 millones de euros. Al alcanzarse este acuerdo, la cláusula de recompra de 9 millones dejó de tener efecto y nunca llegó a ejecutarse. El Como, por su parte, adquiere el 100% de los derechos del argentino.

Además, el Real Madrid se asegura una nueva opción de recompra fijada en 80 millones de euros, una fórmula que le permite ingresar una importante cantidad económica sin renunciar completamente a la posibilidad de recuperar en el futuro a uno de los talentos con mayor proyección surgidos de La Fábrica.

El Inter apareció en escena con Bastoni como moneda de cambio

Cuando las negociaciones parecían complicarse por el elevado coste de la operación, el Inter de Milán irrumpió en escena dispuesto a aprovechar la situación. El conjunto 'nerazzurro', consciente de las dificultades que podía encontrar el Como para afrontar una inversión de semejante magnitud, trasladó al Real Madrid una alternativa que despertó interés en Valdebebas.

Alessandro Bastoni, del Inter, es una de las alternativas para la defensa / DPA vía Europa Press

Según informó AS, se planteaba la posibilidad de incluir a Alessandro Bastoni en una operación relacionada con Nico Paz. El internacional italiano está considerado uno de los mejores centrales de Europa y su perfil encaja plenamente en las necesidades del Real Madrid, que busca reforzar su defensa de cara a las próximas temporadas. La opción de utilizar al argentino como parte de una negociación que facilitara la llegada de Bastoni llegó a ser estudiada durante los contactos entre ambas entidades.

Sin embargo, antes de que las conversaciones pudieran avanzar en esa dirección, el Como decidió acelerar definitivamente la operación y aceptar las exigencias económicas del Real Madrid. Con el acuerdo ya cerrado, el club lombardo logra blindar al futbolista que ha cambiado la dimensión competitiva del proyecto y evita cualquier intento de los grandes europeos por hacerse con sus servicios.