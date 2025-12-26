Nico Paz es una ganga

¿Cuántos jugadores del nivel de Nico Paz se pueden conseguir por solo 9 millones de euros? La respuesta es muy sencilla y es que, salvo futbolistas que terminan contrato, el Real Madrid no encontrará nada mejor que el argentino en el mercado del próximo verano.

El conjunto blanco decidió no ejercer la opción de recompra que tenía por el futbolista en 2025 (8 millones de euros), pero no perderá la posibilidad de hacerse con un jugador de semejante calibre en el verano de 2026.

Nico Paz, en un partido con el Como / Antonio Saiai/LaPresse / LAP

El Madrid tiene en mente recuperarle y, si no hay sorpresas, Nico Paz se convertirá en el primer fichaje del próximo mercado estival.

El argentino llegará con un estatus muy diferente al que tenía cuando abandonó el club para hacerse un nombre en el fútbol europeo bajo las órdenes de Cesc Fàbregas en el Como. El entrenador español ha sido el gran valedor del futbolista, siendo capaz de sacar su máximo potencial ofreciéndole un entorno favorable.

65 millones de euros

La última actualización de Transfermarkt sitúa a Nico Paz con un valor de mercado de 65 millones de euros. Con esa cifra, el mediapunta se coloca en el quinto lugar de los futbolistas con mayor valor de mercado de la Serie A, solo por detrás de Lautaro Martínez, Alessandro Bastoni, Kenan Yildiz y Rafael Leao.

Para hacernos una idea de lo que esto supone, en el Real Madrid sería ahora mismo el noveno jugador con más valor de mercado. Nico Paz llegará a un equipo que no encuentra el rumbo y con mucha competencia en las posiciones que suele ocupar.

Cesc Fàbregas, técnico del Como / Luca Bruno

Cesc Fàbregas ha apartado al futbolista del extremo derecho y le ha dado mucho más protagonismo por dentro. Actuando como centrocampista ofensivo, el argentino está en contacto con el balón un mayor número de ocasiones, lo que le permite tener mayor incidencia en el juego.

En los 16 partidos que ha disputado en el presente curso, Nico Paz ya suma 5 goles y 5 asistencias, colocándose como el máximo asistente del campeonato y el quinto en la tabla de anotadores.

En un Real Madrid que podría sufrir cambios profundos en la estructuración de la plantilla, todo dependerá de Xabi Alonso o el técnico que esté al frente del equipo en verano. Como centrocampista ofensivo, Bellingham parece tener el puesto asegurado, mientras juntar a los dos futbolistas, puede ser una opción arriesgada para el equilibrio del equipo, tal y como se ha visto este curso con Arda Güler.

En cualquier caso, Nico Paz ya ha demostrado tener nivel más que suficiente para aportar en el primer equipo blanco.