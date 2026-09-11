Nico Paz confiesa por qué no volvió al Real Madrid

El Real Madrid tenía una joya en La Fábrica, pero, como ha ocurrido con tantas otras, Nico Paz terminó buscando su camino lejos de Chamartín. El Como compró este verano el 100% de los derechos del argentino tras pagar 60 millones de euros, convirtiéndole en la venta más cara del Madrid en este mercado.

El conjunto italiano ya tenía parte de los derechos económicos del futbolista, pero terminó llegando a un acuerdo con el Madrid para hacerse con la totalidad de su propiedad y evitar así que los blancos pudieran recuperar al jugador mediante la opción de recompra. Eso sí, el club madridista volvió a incluir una fórmula similar en la operación y mantiene una opción para recuperar al mediapunta por 80 millones de euros.

El Madrid necesitaba reforzar el centro del campo, pero Nico Paz no encajaba exactamente en ese perfil. El argentino es un mediapunta clásico, una posición que los blancos tienen bien cubierta con futbolistas como Güler y Bellingham. Por eso, el club entendió que podía hacer negocio con un jugador que, además, necesitaba minutos y protagonismo para seguir creciendo.

Nico Paz, en un partido con el Como / Roberto Bregani / EFE

El propio Nico reconoció, tras su debut en la Champions con el Como, que su intención era continuar en Italia. Y su estreno europeo con los italianos no pudo ser mejor: dos asistencias en la contundente victoria por 4-1 ante el RB Leipzig.

“Pensé que aquí era donde más crecería. Creo que tomé la decisión correcta y me alegro de haberlo hecho”, aseguró el futbolista después del encuentro.

El Como se ha convertido en uno de los equipos de moda del fútbol europeo. El proyecto liderado por Cesc Fàbregas está demostrando un nivel cada vez mayor y ya se ha consolidado como uno de los conjuntos más competitivos de la Serie A. Ahora, además, quiere demostrar que también puede competir en la máxima competición continental.

Su estreno ante el Leipzig fue toda una declaración de intenciones. El Como no ha llegado a la Champions para ser un simple invitado, y Nico Paz fue uno de los grandes protagonistas de una noche histórica.

“Ha sido una noche histórica. Hemos hecho un partido increíble. Teníamos muchas ganas de jugar este encuentro. Creo que lo hemos afrontado de la mejor manera. Estamos muy felices por el partido que hemos hecho”, sentenció el argentino.