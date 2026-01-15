Ni Real Madrid TV perdona la eliminación contra el Albacete: "Esto tiene que cambiar ya"

La gran sorpresa de la presente edición de la Copa del Rey ya está aquí. El Real Madrid, gran aspirante al título junto con el FC Barcelona, hincó la rodilla frente un heroico Albacete. El conjunto blanco nunca llegó a estar por delante en la eliminatoria, y terminó pagando muy cara esta falta de determinación por culpa de un doblete de Jefte en el tramo final.

La prematura eliminación copera en el estreno de Arbeloa como entrenador no tardó en generar miles y miles de reacciones, todas ellas en tono negativo. El 'papelón' fue tal que ni siquiera Real Madrid TV pudo 'tapar' las vergüenzas de su equipo, tomando una postura crítica sin buscar excusas en jugadas polémicas.

"Hoy el Madrid no ha comparecido en Albacete. Hay que recocerlo así, muy mala imagen". La frase, lapidaria, puede parecer excesivamente dura teniendo en cuenta quién es su emisor, pero no fue una opinión ni mucho menos aislada. "Partido malo" y "justa derrota" fueron las otras dos conclusiones más aclamadas.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, observa el partido de Copa mientras cae la niebla entre el Albacete y el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A pesar de reconocer la mala imagen del equipo y ensalzar al Albacete como "justo cuartofinalista", Real Madrid TV quiso dejar a su nuevo entrenador al margen de toda responsibilidad. "Arbeloa no tiene ningún tipo de culpa y este partido tiene que servir como punto de inflexión. Se han perdido dos títulos en tres días".

"Esto tiene que cambiar ya. Hay que mejorar mucho y hay que mejorar rápido, se ha perdido una competición pero el sábado hay Liga, vuelve la Champions y hay que reaccionar ya. El Madrid tiene que salir de esta situación", concluyeron los colaboradores.