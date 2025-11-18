La NFL gana al Real Madrid en su propio estadio

El nuevo Bernabéu fue diseñado expresamente pensando en días como el pasado domingo. La NFL llegó por primera vez a España y lo hizo en el feudo madridista con un Miami Dolphins - Washington Commanders. El partido generó una gran espectación en toda la capital durante la semana y el mismo domingo.

78.610 personas casi llenaron el Bernabéu para ver el partido de fútbol americano. Una cifra enorme, que no llega al lleno absoluto a pesar de haberse hecho 'sold out', pero que supone un nuevo récord. Es la máxima asistencia en el estadio tras la reforma.

Este dato es lo mismo que decir que ningún partido de fútbol ha superado en asistencia el partido de la NFL. Algo que habla muy bien de cómo se vendió el partido de fútbol americano, pero extraña que ningún encuentro del Real Madrid haya superado esta cifra.

Los jugadores del Barça durante el calentamiento en el Bernabéu antes del Clásico / Valentí ENRICH / Sport

El duelo de los blancos en el nuevo Bernabéu con más asistencia fue el Clásico de la temporada pasada en octubre del 2024. Un encuentro de muy mal recuerdo para los blancos, ya que cayeron por 0-4 ante el Barça de Hansi Flick, en el primero de los cuatro que perderían ese mismo curso.

Ese 26 de octubre se congregaron en el templo madridista 78.192 personas, 418 menos que en el Dolphins - Commanders. Un poquito más lejos queda el Clásico de esta temporada con 78.107 espectadores o el de la 2023/24 con 77.981.

La NFL aprovecha para sacar pecho ante LaLiga

La NFL incluso aprovechó estos datos para dejar un 'palito' a LaLiga en sus redes sociales con una publicación demostrando el dominio de su deporte. En ese 'post' los americanos etiquetaron a la competición futbolera y añadieron un emoji de dos ojos.

De hecho, el dato cobra incluso más importancia porque el Bernabéu tuvo que ser adaptado para el partido de fútbol americano, lo que significó la retirada de varias filas de asientos en ambos fondos. Por tanto, la capacidad total se redujo respecto a un encuentro normal de fútbol.

Las entradas del partido tampoco es que fueran especialmente baratas. Los precios de salida iban de 85 a 395 euros según la zona, con las localidades más baratas concentradas en asientos de visibilidad reducida. La plataforma de ticketing llegó a registrar unas 650.000 personas en la cola virtual para un aforo cercano a los 80.000 espectadores.

Pero a pesar de ello, se congregó más gente en el Bernabéu para ver un partido de NFL que para ver cualquier partido del Real Madrid desde la reforma del estadio.

Los motivos del aumento de público

Algunos son los motivos que pueden explicar este récord a pesar del menor número de espectadores. El primero de todos es evidente. El partido de NFL no tenía abonados; si comprabas la entrada, es porque querías ir al encuentro. Algo que en el fútbol tiene matices, ya que muchos seguidores blancos tienen el ticket anual y pueden perderse algún encuentro por el motivo personal que sea. Todos estos asientos destinados a abonos no salen a la venta; por tanto, si no va el abonado, se queda vacío.

Tua Tagovailoa y Jacob Martin en el Bernabéu / EFE

Además, en el fútbol se tiene que destinar una serie de asientos para la afición visitante y no siempre se llenan. No son muchos los espectadores que se pierden por este motivo, pero la victoria de la NFL frente al Real Madrid es de poca gente y cualquier dato puede decantar la balanza. Eso sí, en todos los encuentros mencionados anteriormente se colgó el cartel de 'sold out'. Un dato muy curioso que nos deja esta visita de los americanos a la capital de España.