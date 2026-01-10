REAL MADRID
Neymar elige a un madridista como el mejor mediocampista del mundo
Las declaraciones del brasileño generaron mucha polémica en las redes sociales
Mientras Neymar sigue intentando recuperar su mejor versión sobre el césped, el brasileño vuelve a ser más protagonista fuera que dentro de los terrenos de juego. Esta vez, el crack del Santos se colocó en el centro de la polémica por unas declaraciones sobre un futbolista del Real Madrid.
En un vídeo que se ha hecho viral, Neymar habló de sus preferencias en el centro del campo y sorprendió a todos con lo que dijo. Al ser preguntado por el nivel de Arda Güler, el brasileño no escatimó en elogios: “Arda es un jugador increíble, con muchísima calidad”. Sin embargo, lo que realmente encendió la polémica llegó después. Neymar se vino arriba con una frase contundente: “Es el mejor mediocampista del mundo”. Una afirmación que, desde que salió a la luz, no ha parado de provocar comentarios y debate en redes sociales.
Son muchos los aficionados del Barça que no entienden las declaraciones del brasileño, en parte, por su pasado como azulgrana. Además, muchos ponen el foco en que Neymar salió del paso al hacer esta afirmación. Por su parte, muchos seguidores del cuadro culé no entienden cómo el jugador del Santos pudo “olvidar” a Pedri al declarar que el turco es, actualmente, el mejor mediocentro del mundo.
