Neville, Keane, Scholes... En Inglaterra lo tienen claro: "En el Real Madrid parece que no se lleven bien"

En Madrid se las pintaban muy felices cuando parecía que el Barça iba en picado hacia abajo y el conjunto de Xabi Alonso parecía haber encontrado la fórmula para ganar prácticamente todos los partidos, pues solamente el Atlético fue capaz de someterlos.

Sin embargo, la última semana previa al parón de selecciones ha vuelto a la realidad a los aficionados madridistas y han vuelto las dudas acerca de un vestuario donde hay mucho nombre, pero en el que el juego no fluye de la manera que se esperaba a principio de temporada.

Isi Palazón y Kylian Mbappé luchan por un balón en el Rayo Vallecano-Real Madrid. / Manu Fernandez / AP

Derrota ante el Liverpool en Anfield y empate a cero contra el Rayo en Vallecas, dos malos resultados que parecen haber reavivado la mecha de la incertidumbre en la capital española.

Más allá de los debates oriundos, en el extranjero también se han podido percatar de que algo falla en el engranaje del conjunto blanco, pese a los buenos resultados mostrados hasta esta semana.

Jude Bellingham, durante el partido de Champions entre Liverpool y Real Madrid / EFE

En este caso, han sido algunas de las leyendas recientes de la Premier League los que han opinado acerca del estado actual de la plantilla multimillonaria que presenta el Real Madrid: "¿No tenéis la sensación de que a los jugadores no se llevan bien los unos con los otros?", pregunta el exdelantero del Liverpool, Gary Neville, que puntualiza que es algo que ocurre con "los jugadores de arriba", como Vini, Mbappé o Bellingham.

La pregunta, confirmada por otro grande de la liga en Inglaterra, el ex del United, Roy Keane, añade que le sacó de quicio las 'piscinas' de los blancos contra el equipo de Arne Slot: "¿Cuántas veces estuvieron dando vueltas por el suelo?", cuestiona, mientras que la exjugadora internacional Jill Scott recupera el "toquecito en la cara" que Vinícius exageró en el área 'red'.

"Se tiró a la piscina", apunta Paul Scholes, otra leyenda 'red devil'. Sin embargo, esta práctica tan habitual en el fútbol no solamente la utilizan los jugadores del Real Madrid, indica Keane: "No lo entiendo, pasa también con el Liverpool: se tiran al suelo cinco minutos fingiendo dolor… ¡Y después se levantan como si nada!", se quejaba.

Con debates como este queda claro que la propuesta de Xabi Alonso no convence fuera de España y que si quiere triunfar como ya lo hizo en su etapa de jugador, todavía tiene que encontrar la tecla correcta. De momento, los blancos siguen primeros en la Liga, pero el último tropiezo ha permitido al Barça situarse al rebufo, a tan solo tres puntos de distancia.