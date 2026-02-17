Neverazo para los árbitros VAR de la falta no pitada a Koundé y el penalti a Vinicius

La polémica del fin de semana ha traído consecuencias. Dos jugadas marcaron los debates en clave arbitral. Dos acciones que protagonizaron Barça y Real Madrid con suerte muy dispar. En el caso de los de Hansi Flick, el colegiado y el VAR obviaron una falta clara de Claudio Echeverri sobre Koundé en el origen del segundo gol del Girona. El futbolista argentino fue cuestionado por la jugada tras el partido y admitió que habría entendido que el colegiado pitara falta.

En el encuentro entre el Real Madrid y la Real Sociedad, la polémica llegó con los penaltis sobre Vinicius, especialmente con el segundo. En dicha acción, el brasileño empieza a lanzarse al suelo antes de notar el contacto con Aramburu. Sin embargo, el VAR no advirtió al colegiado para revisar la acción.

Ya hay consecuencias

Tras lo sucedido, las consecuencias no han tardado en llegar. Según ha informado Juanfe Sanz en El Chiringuito, el CTA ha tomado la decisión de quitarle los partidos del fin de semana a Gálvez Rascón, árbitro VAR del Girona -Barça que no intervino en la jugada entre Echeverri y Koundé y ha hecho lo mismo con Trujillo Suárez, árbitro VAR que no intervino en el penalti a Vinicius.

Un neverazo para los colegiados que les señala directamente en dos jugadas importantes, especialmente en el caso del encuentro disputado en Montilivi, ya que influyó directamente en el resultado del encuentro. La indignación en el Barça es total, empezando por Hansi Flick y llegando hasta Joan Laporta.

"Deportivamente y extradeportivamente, hay gente que no quiere que ganemos la Liga. Pero estoy seguro de que la ganaremos. Todo gran equipo tiene un bajón, pero es evidente que algunos lo aprovechan para intentar hundirnos. Será una Liga contra todo y contra todos, pero tenemos un tesoro en el vestuario magistralmente construido por Deco y dirigido por Flick. Conozco el talante del vestuario, he hablado con ellos y están motivados para revertir la situación", afirmó este martes el presidente del equipo blaugrana.

Tras el resultado de ambos partidos, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa recuperó el liderato frente al Barça, que se sitúa ahora a dos puntos del equipo madridista tras 24 partidos disputados. La racha del Madrid de 8 partidos consecutivos ganando ha sido fundamental para relanzar al equipo blanco.