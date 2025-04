Netflix lanza el tráiler del documental de Vinicius: "No me pagan por ser amable"

Tras un tiempo de espera, finalmente Netflix ha sacado a la luz el primer tráiler del documental de Vinicius Jr, que se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 15 de mayo.

Según ha explicado en el twitter de Netflix Lationamérica, el documental, que se llamará 'Baila, Vini', se centrará en "una mirada íntima a los triunfos y desafíos de uno de los mejores futbolistas brasileños de las últimas décadas. Esto no es solo fútbol, es lucha, es identidad, es Brasil. Vini Jr abre su historia para que veas todo lo que le costó llegar hasta la cima".

Por lo pronto, el tráiler ya revela ciertos capítulos que tendrán importancia, entre los que se encuentran su lesión ante el Ajax en sus primeros años como profesional, los incidentes racistas que hubo en Mestalla con algunos aficionados y su papel en los títulos del Real Madrid a lo largo de estas temporadas.

"No me pagan por ser amable"

En el tráiler también se pueden escuchar algunas de las frases de Vinicius, así como de compañeros y excompañeros como Bellingham, Benzema y Kroos y de periodistas y familiares.

"Sigo a Cristiano Ronaldo y Lebron James. Hago de todo para jugar lo mejor posible", explica el extremo del Real Madrid durante el tráiler.

"No me pagan por ser amable, me pagan por meter goles", afirma también en otro momento, mientras se muestran imágenes de algunos de sus enfados y líos con los árbitros.

Por lo visto en el tráiler, uno de los puntos álgidos y que más importancia tendrá será todo lo ocurrido en sus enfrentamientos ante el Valencia. Se han avanzado testimonios de familiares afectados con lo ocurrido e imágenes de aquel partido mientras un narrador afirma: "Los fanes del Valencia le gritan cánticos racistas, le están abucheando".