Nerviosismo en Madrid en torno a Ancelotti

En Madrid no las tienen todas consigo con Carlo Ancelotti. El entrenador del conjunto blanco aseguró en la previa del partido ante el Arsenal que se sentía respaldado por Florentino Pérez por ser "la persona más importante del Madrid". Sin embargo, los medios de la capital agitaron otra vez el debate sobre la continuidad del técnico blanco.

El ex jugador Pedja Mijatovic, por ejemplo, no se creyó la aparente serenidad mostrada por Ancelotti en la previa del duelo frente a los gunners. "No veo a Ancelotti tan tranquilo porque si lo estuviera no hablaríamos de su continuidad". Mijatovic, el héroe de la séptima, expuso en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER las dudas que existen alrededor al técnico blanco.

La supuesta palabra de Florentino Pérez no es tan firme como pregona el entrenador, según el propio Mijatovic: "Ningún entrenador del Real Madrid puede estar tranquilo. Solo cuando lo presentan o cuando ganas algún título", fue el mensaje lanzado por el ex jugador blanco.

Ancelotti está siendo muy cuestionado en Madrid y muchos apuntan incluso a un fin de ciclo. La clasificación para la final de la Copa del Rey no le ha dado estabilidad por el sufrimiento con que llegó ante la Real Sociedad y Carletto se la juega frente al Arsenal y en el campeonato liguero.

Ancelotti, en el último entrenamiento del Madrid ante el Arsenal / VINCE MIGNOTT / EFE

"No te confíes", le lanzó Juanma Castaño en el programa 'El Partidazo" de la Cadena COPE en referencia al compromiso que tendría Florentino Pérez con el italiano. El Madrid es un club que vive muy del presidente y los títulos conseguidos en temporadas anteriores no son un aval de larga duración para el míster madridista.

Malos recuerdos con el Arsenal

El conjunto madridista disputa este martes el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Arsenal. El cuadro inglés va segundo en la Premier League con once puntos de desventaja respecto al líder Liverpool, por lo que quemará todos sus cartuchos en la Champions.

En el Emirates aún recuerdan la eliminación en la temporada 2005-06 cuando un gol de Henry tumbó a los galácticos. El conjunto de Arséne Wenger, con un joven Cesc Fàbregas al mando, se clasificó para cuartos de final y con Mikel Arteta han recuperado el espíritu competitivo.

El Arsenal saldrá a por todas ante un Madrid tocado por la última derrota en la Liga frente al Valencia. El equipo madridista se encuentra a cuatro puntos del FC Barcelona y vio como el Atlético le volvía a recortar puntos con su victoria en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. La distancia entre los equipos madrileños es solo de tres puntos a favor de los del Bernabéu.

Por tanto, el Arsenal-Real Madrid de este martes tiene un peso muy importante. Un tropiezo aumentaría la tensión que se respira en la capital con Carlo Ancelotti en un claro punto de mira.