¿Qué necesita el Real Madrid para estar en octavos de la Champions League?

El Real Madrid llega a la jornada 7 de la fase liga de la UEFA Champions League en 7ª posición con 12 puntos, empatado con varios perseguidores directos (Atlético y Liverpool, entre otros), en una zona donde cada detalle cuenta. En el nuevo formato, los 8 primeros pasan directos a octavos y los equipos del 9º al 24º deben jugar un playoff a doble partido.

Por eso los blancos tienen entre ceja y ceja no repetir el playoff que ya disputaron la temporada pasada ante el Manchester City. El Madrid sabe que está en una posición privilegiada y poderse saltar dos encuentros en un calendario apretado siempre viene bien. Los de Arbeloa no están en su mejor momento físico, así que tras quedar eliminados de la Copa y con un posible pase a octavos directamente se podría ahorrar bastantes duelos. Pero, ¿qué necesita el Real Madrid para pasar directamente a octavos?

Al Real Madrid le quedan dos encuentros para terminar la fase Liga. El primero el martes 20 de enero ante el Mónaco en el Bernabéu y el segundo el miércoles 28 de enero ante el Benfica de Mourinho en Lisboa.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid. / Javier Lizón / EFE

Las cuentas para meterse en el ‘top 8’

Con 6 puntos en juego, el Madrid tiene margen, pero no para dormirse. En ningún caso dependen de ellos mismos ya que la diferencia de goles sería clave en caso de empate a puntos.

Si gana los dos partidos (18 puntos): tendría la clasificación directa muy encarrilada y con opciones de escalar varios puestos.

tendría la y con opciones de escalar varios puestos. Si suma 4 puntos (16): escenario muy favorable para seguir en el top-8 , incluso con empates múltiples.

escenario para seguir en el , incluso con empates múltiples. Si suma 3 puntos (15): dependerá más de los resultados de los que vienen pegados y de los desempates , porque hay atasco de equipos en torno a los 12-13 puntos.

dependerá más de los resultados de los que vienen pegados y de los , porque hay atasco de equipos en torno a los 12-13 puntos. Si se queda en 1–2 puntos (13–14): lo normal sería caer a zona de playoff (9º–24º), aunque seguiría con opciones de octavos vía eliminatoria previa.

Ojo a los desempates

Si hay igualdad a puntos, durante la fase liga se ordena por diferencia de goles, goles a favor, goles fuera, victorias y victorias fuera, antes de otros criterios. Es decir: no solo importa ganar, también cómo.

Por tanto, el Madrid se juega en dos noches (Mónaco y Benfica) evitar el peaje del playoff. Un 6/6 le mete casi seguro en octavos directos; el 4/6 le deja muy cerca; y con 3/6 entran los cálculos finos y los desempates.