Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - MónacoBodo/Glimt - Manchester CityDónde ver Real Madrid - MónacoAlineación Real Madrid hoyClasificación ChampionsBarça - DubaiDónde ver Barça - DubaiReal Madrid - Atlético SupercopaEstrada FernándezBrahimDroConvocatoria BarcelonaLesión Ferran TorresJuan HernándezOpen Australia hoyRaúl MoroHorario AlcarazBarcelona - Athletic SupercopaEtapa 1 Tour Down UnderJulián ÁlvarezTer StegenTopuriaCruces Copa del ReyUFC 324Mercado de Fichajes hoyLey de SucesionesArbeloaHaciendaMaldini
instagramlinkedin

REAL MADRID

¿Qué necesita el Real Madrid para estar en octavos de la Champions League?

Los blancos tienen a tiro el pase a los octavos de final de manera directa sin pasar por el playoff

Asencio celebra un tanto en el Bernabéu

Asencio celebra un tanto en el Bernabéu / LAP

Toni Munar

Toni Munar

El Real Madrid llega a la jornada 7 de la fase liga de la UEFA Champions League en 7ª posición con 12 puntos, empatado con varios perseguidores directos (Atlético y Liverpool, entre otros), en una zona donde cada detalle cuenta. En el nuevo formato, los 8 primeros pasan directos a octavos y los equipos del 9º al 24º deben jugar un playoff a doble partido.

Por eso los blancos tienen entre ceja y ceja no repetir el playoff que ya disputaron la temporada pasada ante el Manchester City. El Madrid sabe que está en una posición privilegiada y poderse saltar dos encuentros en un calendario apretado siempre viene bien. Los de Arbeloa no están en su mejor momento físico, así que tras quedar eliminados de la Copa y con un posible pase a octavos directamente se podría ahorrar bastantes duelos. Pero, ¿qué necesita el Real Madrid para pasar directamente a octavos?

Al Real Madrid le quedan dos encuentros para terminar la fase Liga. El primero el martes 20 de enero ante el Mónaco en el Bernabéu y el segundo el miércoles 28 de enero ante el Benfica de Mourinho en Lisboa.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid. / Javier Lizón / EFE

Las cuentas para meterse en el ‘top 8’

Con 6 puntos en juego, el Madrid tiene margen, pero no para dormirse. En ningún caso dependen de ellos mismos ya que la diferencia de goles sería clave en caso de empate a puntos.

  • Si gana los dos partidos (18 puntos): tendría la clasificación directa muy encarrilada y con opciones de escalar varios puestos.
  • Si suma 4 puntos (16): escenario muy favorable para seguir en el top-8, incluso con empates múltiples.
  • Si suma 3 puntos (15): dependerá más de los resultados de los que vienen pegados y de los desempates, porque hay atasco de equipos en torno a los 12-13 puntos.
  • Si se queda en 1–2 puntos (13–14): lo normal sería caer a zona de playoff (9º–24º), aunque seguiría con opciones de octavos vía eliminatoria previa.

Ojo a los desempates

Si hay igualdad a puntos, durante la fase liga se ordena por diferencia de goles, goles a favor, goles fuera, victorias y victorias fuera, antes de otros criterios. Es decir: no solo importa ganar, también cómo.

Noticias relacionadas y más

Por tanto, el Madrid se juega en dos noches (Mónaco y Benfica) evitar el peaje del playoff. Un 6/6 le mete casi seguro en octavos directos; el 4/6 le deja muy cerca; y con 3/6 entran los cálculos finos y los desempates.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL