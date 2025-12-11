Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

La narración viral contra Guardiola tras el gol del Madrid: "El meacolonia... Aquí hay que mamar"

Antonio Romero celebró a lo grande el tanto de Rodrygo en 'Carrusel Deportivo' y su narración se hizo viral después de que el City de Guardiola le diera la vuelta al marcador y se llevara el partido

La viral narración de Antonio Romero tras el gol de Rodrygo ante el City

La viral narración de Antonio Romero tras el gol de Rodrygo ante el City / SPORT

SPORT.es

SPORT.es

El Madrid terminó cayendo ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu, pero los blancos tuvieron el partido muy de cara en la primera parte. El conjunto de Xabi Alonso se adelantó con un gran gol de Rodrygo, pero dos acciones a balón parado terminaron sentenciando al conjunto madridista.

Tras días de mucha frustración, el madridismo explotó de felicidad con el gol de Rodrygo. Fue en ese momento cuando se produjo una narración que terminó siendo viral tras la remontada del conjunto que dirige Pep Guardiola.

El protagonista fue Antonio Romero, narrador del Real Madrid en Carrusel Deportivo. "Tiene que ser tu día Rodrygo, en esta tu competición favorita. Llevabas un cerro de partidos sin encontrar portería y en la primera a barraca. El Real Madrid que lo está poniendo todo frente al técnico que ayer quiso picar al madridismo en la sala de prensa del Santiago Bernabéu", empezó diciendo con el tanto del brasileño.

Pero los ataques a Guardiola llegaron justo después. "Repliega horrible el equipo del meacolonia... Pelota imposible para Donnarumma. Para poner boca arriba al estadio Santiago Bernabéu, para recordarle, aunque queda mucho a Pep Guardiola, que sí, eres muy bueno, él domina la escena, pero esto es el Bernabéu y aquí, normalmente, hay que mamar", sentenció, ante las caras de incredulidad de sus compañeros de emisora.

Como era de esperar, una vez el City le dio la vuelta al marcador, las redes sociales se llenaron de comentarios atacando directamente al narrador y echándole en cara que sus comentarios eran despectivos y que al final Pep había salido vencedor.

