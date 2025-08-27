"Nadie nos hace ofertas sabiendo que tendríamos que enviárselas al Real Madrid"

Nico Paz es una de las grandes sensaciones del verano. Desde el final de la pasada temporada, su nombre ha sonado con fuerza. Primero, con un posible regreso al Real Madrid, que por el momento tomó la decisión de no ejercer la opción de compra que mantienen sobre el argentino. Ahora, son muchos los grandes equipos de Europa con los que se le relaciona, con noticias que hablan de un traspaso millonario.

Eso sí, el que tendría la última palabra en todo este asunto sería el equipo blanco, que mantiene el 50% de los derechos económicos del jugador, dos cláusulas de recompra para los próximos dos veranos y el derecho de tanteo. Esta es una de las claves en el futuro de Nico Paz, tal y como ha revelado el presidente del Como, Mirwan Suwarso.

"No es cierto que rechazamos la oferta (70 millones del Tottenham). Nadie formaliza ofertas sabiendo que luego tendríamos que enviárselas al Real Madrid, que tiene derecho a igualarlas", afirmó en una entrevista en Corriere Della Sera.

Nico Paz, durante un partido con el Como. / AFP7 vía Europa Press

"Hubo un momento en que temimos que Nico volviera al Madrid. Creció en la cantera del club y sueña con jugar en el Bernabéu algún día. Por suerte, se quedó", añade el presidente, que se rinde en elogios a Nico Paz. "No estoy en posición de decir que podría ganar el Balón de Oro en un futuro", advierte.

La llegada de Morata y la ambición del equipo

El Como ha hecho una importante inversión en fichajes a lo largo del último año, si bien Suwarso tiene muy clara la filosofía del equipo. "Comencemos aclarando que la suma no se pagó de una sola vez, sino que se pagará en cuotas a lo largo de varios años. Hasta hace dos años, estábamos en la Serie B, así que era necesario sentar las bases para jugar la temporada en Serie A", explica en el medio italiano.

"Ahora llegará un momento en que, tras desarrollar a nuestros jóvenes jugadores, tendremos que vender a algunos de ellos en pos de una estrategia de sostenibilidad", sentencia el presidente del Como. Uno de los últimos en llegar ha sido Morata, que también se ha ganado los elogios de Suwarso: "A Álvaro le gusta mucho el estilo de juego de Cesc. Se redujo el sueldo más de la mitad solo para venir aquí".

El alcalde de Como, Alessandro Rapinese (izquierda), y el presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, durante el acto de presentación. / Como 1907

Sin lugar a dudas, Fàbregas es el hombre clave del proyecto. "Mira, no hicimos nada extraordinario para retenerlo. Nunca expresó su deseo de irse", aclara el mandatario del conjunto transalpino. "El Inter contactó con Fàbregas de forma profesional. Nos pidió permiso para negociar y se lo denegamos. Desde fuera, la negociación parecía un culebrón, tengo entendido", añade.

Cuestionado por el posible objetivo de clasificarse para Europa, Suwarso también lo tiene claro: "Les aseguro que clasificarse para la Champions no está entre los objetivos de nuestro plan. No podemos perseguir a toda costa los resultados deportivos y correr el riesgo de ir a la quiebra".