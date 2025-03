Nadal quiere un Clásico en la Champions: "El Barça es gran candidato, pero no gran favorito"

Rafael Nadal, retirado del tenis profesional al final del 2024 y que afronta ahora nuevos proyectos en su nueva vida al margen de la competición siempre orientados y ligados al deporte y la educación, recordó lo sucedido en el derbi madrileño de la Liga de Campeones, del que destacó la mala suerte que acompañó al Atlético de Madrid por el lanzamiento de Julián Álvarez en el lanzamiento de su penalti.

"Creo que dio dos veces al balón; es lo que se ha demostrado. Pero para mí lo de Julián Álvarez fue el colmo de la mala suerte. Como madridista celebré la victoria, pero me supo realmente mal. Sobre todo por Julián porque aparte de ser un jugadorazo creo que es una persona súper correcta. Me supo muy mal por él y le deseo lo mejor.

Está claro que el deporte tiene esa parte, uno gana y otro pierde y esa parte que es cruel", valoró Rafael Nadal en el acto del veinte aniversario de la marca de automóviles Kía, con la que ha estado ligado a lo largo de su carrera.

Apasionado del fútbol, el ganador de veintidós Grand Slam ensalzó el buen nivel del Barcelona en lo que va de temporada pero también el Real Madrid, su equipo. Una final entre ambos "la sufriría pero la resistiría".

Lamine Yamal y Vinicius, en un clásico de esta temporada / Agencias

"La sufriría pero la resistiría. Para el fútbol español sería la bomba. Pero como pensaba cuando yo jugaba, no se puede pensar en finales cuando estás en cuartos de final".

"Aunque es verdad que el Barcelona está haciendo un fútbol espectacular. Una temporada increíble y son claros aspirantes a todo. Y al Real Madrid nadie le ha dado por muerto y va a luchar por todo hasta el final y vamos a ver qué pasa. Todo puede pasar. Estás en la recta final de la temporada, lesiones, calendario duro y todo puede ocurrir", valoró Nadal.

No considera, sin embargo, al Barcelona como gran favorito al título de la Liga de Campeones, pero sí un serio candidato. "Están equipos como el París Saint Germain, el Bayern Múnich, el Inter, el Arsenal de Mikel Arteta... y el Real Madrid, que ha ganado quince veces el torneo. Con lo cual, hablar del Barcelona como gran favorito yo no lo haría. Hablaría del Barcelona como gran candidato", indicó Nadal.

La actualidad del tenis

En cuanto a la actualidad del tenis, Nadal resalta a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner y considera que en el futuro se puede igualar la rivalidad que vivió junto a Novak Djokovic y Roger Federer.

"Si lo hemos hecho nosotros, lo pueden hacer otros y las cosas están para superarse. Evidentemente, hay dos jugadores que están por encima de los demás que son Carlos Alcaraz y Jannik Sinner y nosotros fuimos tres durante casi demasiados años y, gracias a esa exigencia que nos marcamos unos con otros pues hemos hecho de nuestras carreras, algo difícil de imaginar años atrás y ahora vienen nuevas generaciones que lucharán por superarnos", opina Nadal.

Carlos Alcaraz celebra un punto en Indian Wells / AP

En la actualidad, el ganador de veintidós Grand Slam sigue con sus proyectos. La fundación y la academia son dos de sus principales ocupaciones. "Una cosa es la Fundación que se creó en el 2007 y yo era muy joven cuando empezó. Es un ejercicio muy simple de conciencia para mi. La gente que hemos tenido la suerte de que la vida nos ha sonreído tenemos el deber moral de devolver algo a la sociedad que no ha tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros. Este es el principio básico con el que comenzó la Fundación.

"Estoy una vida más o menos organizada y encaminada. No soy persona que le guste no hacer nada y por eso los años previos a la retirada he tenido a la familia y el equipo que me ha preparado el futuro y qué hacer. Tengo la Academia que es un proyecto vital en ese sentido y estamos en expansión y que me lleva tiempo", añadió Nadal.

Nadal se adapta a su nueva vida fuera de las pistas. "Estoy descubriendo que es lo que me gusta también. Deporte y educación es algo que me interesa y me gusta y estoy dirigiendo mi futuro a eso", añadió.