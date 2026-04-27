Nacho Peña, sobre el futuro del banquillo blanco: "Arbeloa está muerto en el Madrid"

El Real Madrid no puede volver a fallar en la elección de entrenador. En las últimas dos temporadas han pasado tres técnicos por el banquillo del Bernabéu y ninguno ha conseguido sacar un buen rendimiento al cúmulo de estrellas que fichó el conjunto blanco. Arbeloa sigue en el cargo, pero sus días están contados tras no conseguir ganar ningún título en sus meses como entrenador.

"Arbeloa está muerto en el Madrid. Un entrenador que no gana títulos y que se queda con su contador a 0 es imposible que continúe al frente del Madrid por muy querido y madridista que sea", afirmó Nacho Peña en el programa de este lunes de La Posesión en SPORT.

Sabiendo que el salmantino no seguirá a partir del año que viene, los blancos deberán decidir por qué entrenador apostar. La temporada pasada se quiso cambiar cosas en el vestuario con la llegada de Xabi Alonso, un entrenador más táctico que lo que suele funcionar en Madrid, y rápidamente perdió el vestuario. Tras dos años en blanco desde el fichaje de Mbappé, otra temporada sin títulos sería enormemente dañina para el equipo presidido por Florentino Pérez.

Uno de los grandes nombres que estaba sonando estos últimos días era el de Mourinho, pero Nacho Peña no lo ve nada claro: "No descartemos a Mourinho, pero lo que me llega es que no. En su momento estuvo muy bien, pero en principio no. El favorito sería Klopp, pero está muy cómodo en la factoría Red Bull; además, necesita adaptación y el Madrid tiene prisa".

Saludo entre Klopp y Mourinho / EFE

Los blancos quieren volver a encontrar un buen gestor de grupos, como lo fue en su día Ancelotti o Zidane, pero los nombres que más suenan deberían esperar a finalizar la Copa del Mundo: "Necesita un entrenador de rendimiento inmediato como Deschamps. No juega bonito, pero sabe manejar un vestuario lleno de tótems y conoce bien a los franceses. Se llevaría bien con Mbappé y lo sabría encajar. Se debe esperar a que termine el Mundial. Del mismo portero son Allegri o Scaloni; el italiano ha sido tanteado".

Eso sí, según el periodista, el gran favorito de Florentino Pérez es un viejo conocido de la Liga española y del Espanyol: "Hay uno que le encanta a Florentino y es Pochettino. Ha estado dos veces a punto de ser entrenador del Madrid. Si el Madrid lo llama, puede que venga nadando. Estaría como loco por entrenar al Madrid; encajaría bien en el club. Me decanto más por la opción dura (Allegri, Deschamps) que por la mano izquierda", finalizó Nacho Peña.