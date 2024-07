Nacho en su despedida: "Recordadme como un canterano histórico"

Nacho Fernández se despidió del Real Madrid tras 12 temporadas en el primer equipo y 24 años en el club. Un jugador histórico en el conjunto blanco, en el que ha pasado por prácticamente todas las categorías inferiores. Nacho era uno de los pocos canteranos que quedaban en el club y fue escalando hasta llegar al primer equipo. "Siento que este es el momento y seguiré siendo feliz. Soy el canterano más orgulloso de estar en el club", empezaba el central con un discurso emotivo.

El último adiós de Nacho: "Lo he dado todo"

El central español dio su último 'adiós' de la entidad blanca, donde aterrizó en 2001 con tan solo 10 años, en un evento que fue 'petit comité'. Nacho agradeció a todo el club por sus 24 años y le dedicó algunas palabras a toda su família, al presidente y también a los miembros del staff y compañeros. El central internacional con España no pudo contener las lágrimas en algunos momentos, tampoco su hijo, que estaba delante.

En el acto acudieron también algunos exjugadores como Raúl Blanco. "Hoy es un día bonito. Estoy agradecido a lo que me habéis dado, más de lo que yo os he dado a vosotros. Me habéis enseñado a vivir la vida con determinación. Con esta determinación he defendido este escudo dentro y fuera del campo", decía el ex capitán del Real Madrid.

Nacho se convirtió en jugador del primer equipo el curso 2013-14 y, desde su debut, la campaña 2010-11, ha defendido la camiseta del Real Madrid en 354 partidos, sumando 16 goles y nueve asistencias. "Salía de casa para ir a mi otra casa".

Las palabras de Florentino

Al inicio del acto, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tomó la palabra para dedicarle a Nacho un discurso que llevaba escrito. Agradeció al central su compromiso durante todos los años que ha estado en el conjunto blanco, y lo catalogó como 'leyenda'.

"Nacho, eres una leyenda del Real Madrid. Tienes una trayectoria ejemplar. Estamos orgullosos de ti. Has jugado en todas las categorías del Madrid desde que llegaste con 10 años", decía el presidente.

Además, reconoció la actitud que ha tenido el central, asumiendo el rol de suplente durante muchos años. "Nacho, durante estos 23 años en el primer equipo del Real Madrid, estamos orgullosos de tu comportamiento y trayectoria. Tuviste el premio de levantar la decimoquinta".

Finalmente, como de costumbre, le entregó la insignia de 'oros y brillantes' por su reconocimiento de tantos años en el club.

Florentino le hace la entrega a Nacho de la insignia 'oros y brillantes' del Real Madrid / RM TV

Nacho jugará en el Al Qadsiah de Arabia Saudita

En el acto destaca la referencia a su padre, que no quería que su hijo se marchase del Real Madrid.

Ahora Nacho emprenderá una nueva etapa. El central de 34 años jugará la próxima temporada en el Al Qadsiah que dirige el ex madridista Michel González.

Nacho firmará un contrato por dos años con el club saudí de la Pro League después de superar la revisión médica.