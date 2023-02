Nacho: "No tengo claro mi futuro"

El defensa, que acaba contrato el 30 de junio, dijo que "es una decisión personal y no depende de los minutos que juegue" Reconoció que no está cómodo con su situación: "Mi nivel en los últimos partidos es muy bueno; y cuando llegan partidos así y no eres titular sí que te decepcionas"

El central Nacho, que volvió a ser el recurso de emergencia de Carlo Ancelotti tras la lesión de Alaba, dejó claro tras la victoria ante el Liverpool que no está nada satisfecho con su situación personal y no cerró la puerta a un cambio de aires a final de la presente temporada, cuando finalice su contrato con el Real Madrid.

El defensa madridista aseguró que "peleo para ser titular, es lo que he hecho toda mi vida. Mi nivel en los últimos partidos es muy bueno. Y cuando llegan partidos así y no eres titular sí que te decepcionas".

Nacho no descarta ningún escenario. Según apuntó en la zona mixta, "no tengo claro mi futuro. Es una decisión personal y no depende de los minutos que juegue". El canterano reconoció que "al inicio de temporada me sentía muy mal. Veía que no me merecía esa situación".

El jugador madridista, que ha superado la barrera de los 300 partidos oficiales con el Real Madrid, explicó que "alcanzar esa cifra es increíble".