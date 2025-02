Munuera: "Mis padres no se merecen esto"

No cesa la polémica arbitral tras el Osasuna - Real Madrid. La expulsión de Bellingham y el penalti señalado de Camavinga sobre Budimir enfadaron al madridismo, que sigue convencido de que los árbitros están actuando contra ellos a propósito. Munuera Montero, árbitro del partido de Pamplona, ha recibido desde el sábado miles de amenazas y este martes 'El Español' ha publicado que una empresa de la que participa podría haber incurrido en un conflicto de intereses y haber cobrado de clubes de fútbol.

El colegiado andaluz esta misma tarde ha emitido un comunicado desmintiéndolo y anunciando que irá a la justicia ante los que han lanzado calumnias sobre su persona. Esta misma noche, ha intervenido en el programa 'El Partidazo de Cope', para expresar todo lo que está sintiendo. Triste pero seguro de no haber cometido ninguna irregularidad, ha dicho que "desde primera hora me he puesto a disposición de la Federación. Estamos muy tranquilos y queremos desmentir la gran cantidad de calumnias que se han dicho. Quiero pedirle a la gente que no se crea todo lo que lee. Puedo asegurar que jamás hemos cobrado de alguna entidad deportiva. Nos dedicamos a dar conferencias y lo único que hacemos es replicar ofertas de trabajo".

Munuera Montero está seguro que durante este miércoles quedará todo aclarado con la documentación que ha enviado a la Federación y entiende que hasta que todo quede aclarado no siga arbitrando. La UEFA, por ejemplo, ha desconvocado al andaluz del partido que debía dirigir el jueves, mientras el propio colegiado ha explicado que no sabe si este fin de semana tendrá partido en la Liga, pero que si no lo tuviese, no sería extraño porque ya pitó la pasada.

El andaluz también ha explicado como su familia está viviendo todo lo que está pasando estos últimos días. "Llevo todo el día encerrado en casa sin creer lo que está pasando. ¿Qué fútbol estamos creando? Quien más está sufriendo es mi familia. Están fatal. Yo intento calmarlos. Por desgracia, están acostumbrados a esto, pero mis padres son mayores y no se merecen esto", ha explicado. Además, ha perdido respeto para los árbitros. "Somos parte del fútbol. Como los jugadores y los entrenadores y merecemos respeto. No queremos fallar, pero hasta que se invente un robot infalible, seguiremos cometiendo errores porque somos personas. Con el VAR se siguen cometiendo errores. Y el VAR no lo hemos puesto nosotros, lo han puesto los clubes".