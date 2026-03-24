Munuera Montero acertó: el CTA da la razón al árbitro en la expulsión de Valverde durante el derbi Real Madrid - Atlético

Como era previsible, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha dado la razón a José Luis Munuera Montero en la polémica expulsión de Federico Valverde por la entrada sobre Baena durante el derbi del pasado domingo en el Santiago Bernabéu. Tal y como informábamos ayer en SPORT, el organismo arbitral considera que la roja directa al uruguayo fue correcta y que la actuación general del colegiado andaluz en el derbi entre Real Madrid y Atlético fue buena.

En el programa 'Tiempo de Revisión' emitido este martes, el CTA ha analizado la jugada y ha respaldado la decisión de campo de Munuera Montero. Según la explicación técnica oficial, Valverde fue expulsado por "dar una patada a un adversario, sin estar el balón a distancia de ser jugado, empleando fuerza excesiva".

La sala VAR, dirigida por Trujillo Suárez, revisó las imágenes desde varios ángulos y velocidades, confirmando que el punto de contacto, la intensidad y la naturaleza de la acción eran compatibles con juego brusco grave. Por tanto, no existía "error claro y manifiesto" y no se intervino para modificar la decisión.

El tuit del Atlético

El club rojiblanco, a través de sus redes sociales, ya preveía lo que estaba por venir. Durante este mediodía, el Atlético de Madrid publicó un mensaje cargado de intención: "Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF", acompañado de una imagen de la acción polémica entre Carvajal y Marcos Llorente dentro del área.

Con ese tuit, los colchoneros anticipaban el análisis arbitral y presionaban para que se revisara también el posible penalti no señalado a su favor, que finalmente no ha sido explicado.

Valverde, baja segura ante el Mallorca ¿y Girona?

La sanción se mantendrá y Valverde se perderá, como mínimo, el próximo partido de liga contra el Mallorca. Dependiendo del precedente (jugadas similares con la misma redacción en el acta han supuesto dos encuentros de castigo), el uruguayo podría quedarse también fuera del choque ante el Girona.

Con esta confirmación, el CTA cierra el debate arbitral del derbi y da por zanjada la polémica en torno a una de las acciones más comentadas del fin de semana. El Real Madrid ya trabaja en su recurso formal ante Competición, pero todo apunta a que la roja se mantendrá firme.