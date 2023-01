El mundo del fútbol se vuelca con Zinedine Zidane

La falta de respeto del presidente de la FFF Le Graet hacia el mito francés se vuelven contra él y cede para acabar rectificando Mbappé, Ribery, Cissé, Djorkaeff…, el Real Madrid, la ministra francesa de deportes, L’Equipe… censuran al dirigente por sus excesos

Noel Le Graet, presidente de la Federación de Fútbol, ha destapado la caja de los truenos por su ataque gratuito a Zinedine Zidane en ‘RMC ‘, con una respuesta impropia cuando le preguntaron por la posibilidad de que entrenase a Brasil: “Me da absolutamente igual. Si se hubiese puesto en contacto conmigo para entrenar a la selección francesa no le habría cogido el teléfono”. Unas palabras que han tenido eco en el mundo del fútbol que ha salido en defensa de Zidane exigiendo al máximo dirigente del fútbol galo una rectificación.

Jugadores, clubes, medios y hasta políticos franceses no han tardado en salir para criticar los excesos verbales de Le Graet, que también aprovechó para cuestionar la presencia de Benzema en Catar en otro alarde de falta de sensibilidad. “Zidane es Francia, no se puede faltar así el respeto a una leyenda”, escribía Kylian Mbappé en Twitter enfadado con el dirigente de la francesa con el que el que mantiene una fría relación desde hace tiempo. Ribery siguió los pasos del delantero del PSG no sin un tono irónico. “Me encantas”, escribió en Twitter con un emoji de sorpresa. “Por otro lado, tendremos que considerar consultar rápidamente”, añadía y acababa con otro emoji de silencio junto a la bandera francesa.

JUGADORES, POLÍTICOS Y CLUBES

Djibri Cissé publicaba una foto suya resoplando acompañado de un mensaje: “Yo al escuchar las palabras de Le Graët". Y Youri Djorkaeff también atacaba a Le Graet: “Noes bienvenido, fuera de lugar, estamos hablando de un campeón del mundo, estamos hablando del Campeón del Mundo”. El ex jugador francés de baloncesto Florent Pietrus no se cortó y publicó tres emoticonos vomitando detrás del nombre del presidente de la FFF. ‘L’Equipe’ dedicaba su portada a Le Graet con una foto a toda plana con un semblante de desagrado del presidente y titulado: “Inaceptable”.

La ministra francesa del deporte Amélie Oudéa-Castéra también atizaba al dirigente: “Declaraciones de nuevo con el plus añadido esta vez de una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte: un presidente de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Pida disculpas por este exceso de palabras sobre Zidane, por favor”. El Real Madrid también ha salido en defensa de Zizou: “Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata. Zinedine Zidane, campeón del mundo y campeón de Europa defendiendo la camiseta de su país, entre otros muchos títulos, representa los valores del deporte y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional como jugador y como entrenador”

DISCULPAS DE LE GRAET

Ante tal avalancha de ataques, a Le Graet no le ha quedado otro remedio que salir al paso para pedir disculpas públicas por sus desafortunado ataque: “Estos torpes comentarios han creado un malentendido. Me gustaría disculparme personalmente por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos, ni mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido”. Pero llueve sobre mojado de un personaje público que una vez más no ha sabido estar a la altura. Mientras tanto, Zidane mantiene silencio y no se espera que haga comentario alguno sobre las palabras del dirigente de la FFF