El mundo del fútbol alucina con las movidas del Madrid

El Real Madrid es noticia relevante en las redes y en los medios de comunicación de todo el mundo. Alucinan con las movidas que se suceden desde la temporada pasada, en la que los malos resultados, el mal perder y ahora los enfrentamientos de vestuario apuntan a la descomposición de un club que hasta ahora marcaba tendencia.

Italia: La Gazzeta, Tuttosport y Corriere

La mayoría de los medios mundiales dedican un espacio al enfrentamiento entre Valverde y Tchouameni, que acabó con el uruguayo en el hospital producto de un puñetazo de su compañero que lo dejó KO para hacerse una brecha que requirió puntos tras caer y golpearse en la cabeza. El Madrid podrá tomar las medidas que crea oportunas, pero no va a borrar lo que está sucediendo.

En Italia, la ‘Gazzetta dello Sport’, titula en su portada: "El Real Madrid sumido en el caos". Y explica así los hechos: “Dos peleas en dos días entre Tchouameni y Valverde... El incidente más grave jamás visto en Valdebebas… La tensión alcanzó su punto álgido en el vestuario, donde estalló una pelea en la que participaron varias personas”.

Tuttosportt’, por su parte, dice: "La temporada del Real Madrid sigue siendo más turbulenta que nunca”. Y analiza la situación: “Lejos de ser un incidente aislado, este choque confirma el evidente deterioro de la armonía interna en un momento muy delicado para el equipo, especialmente porque el Real Madrid viajará al Camp Nou el domingo para impedir que el Barcelona se alce con el título”.

L'Equipe y el caso Valverde-Tchouameni / Sport

El Corriere dello Sport tampoco es ajeno a los acontecimientos y en su portada digital se puede leer: “Clamor desde España, la tensión es máxima en el Real Madrid”. Y lo explicaba así: “Una jornada de locura sacudió el vestuario del Real Madrid: tensiones internas tras la eliminación de la Champions League, ansiedad por el Clásico que podría coronar al Barcelona campeón de España y, sobre todo, la trifulca entre Valverde y Tchouameni...”.

Francia: L’Equipe y Le Parisien

En Francia, ‘L’Equipe’ hace su propia lectura: "La situación en el vestuario del Real Madrid se ha descontrolado por completo”. Asegura que “el problema es profundo, y la tensión en el vestuario no es de esta semana. Preocupa a la directiva del club hasta el punto de convocar una reunión de emergencia con los jugadores y el cuerpo técnico el jueves. El Real Madrid se desmorona antes del Clásico". Y acaba aseverando que “la brecha entre el Real Madrid y los mejores equipos europeos sigue ampliándose”.

‘Le Parisién’ considera que en el vestuario del Real Madrid “el ambiente ya de por sí tóxico empeora día a día” tras informar de la pelea entre ambos jugadores “que dejará huella”. Y aprovecha para recordar la situación complicada en la que se encuentra el ídolo del fútbol francés: “Las tensiones aumentan, sobre todo en torno a Kylian Mbappé, cuya salida exige la afición”.

Inglaterra: The Sun, Daily Mail, Mirror, Sky Sports y BBC

El sensacionalista ‘The Sun’ habla de “un problema Real: "La estrella del Real Madrid, Valverde, trasladado al hospital después de su segunda pelea ‘grave’”. Asegura después que “el Real Madrid atraviesa un momento de gran inestabilidad y se encamina a su segunda temporada consecutiva sin títulos. Se dice que al menos seis jugadores no hablan con el entrenador interino Arbeloa”.

El caso Valverde-Tchouameni en la prensa mundial / Sport

El ‘Daily Mail’ destaca la supuesta reacción de Mbappé al incidente entre sus compañeros y asegura que “el ambiente es tóxico”. “Horas después del incidente, aparecieron imágenes de Kylian Mbappé en el centro del drama que se vivía en la capital española, en las que se veía al capitán de Francia alejándose del complejo de Valdebebas en coche, riendo y sonriendo ampliamente”, subraya.

“Crece la preocupación de que el problema siga sin resolverse”, alerta ‘The Mirror’: “El ambiente en el club es extremadamente tenso y crece la preocupación de que el problema siga sin resolverse". Sky Sports anuncia una “reunión de crisis”. “Los jugadores del Real Madrid han mantenido una reunión de crisis en su ciudad deportiva tras varios altercados protagonizados por Valverde y Tchouameni”. Y la BBC resalta “una cumbre de emergencia entre el entrenador Arbeloa, el presidente Florentino Pérez y el capitán Carvajal el jueves por la noche”.

Alemania: Bild Sport y Kicker

En el ‘Bild Sport’ de Alemania apunta que “la tensión parece estar al máximo en el Madrid”, para relatar lo sucedido entre los dos jugadores del equipo: “El ambiente de tensión llega en un momento inoportuno para el Real Madrid. El domingo se enfrentan al Barcelona en el Clásico, donde los blancos se arriesgan a sufrir otra gran decepción".

Kicker habla de “nervios a flor de piel" y también señala a Mbappé. “Las posibilidades del Real Madrid de ganar el campeonato son prácticamente nulas, y se dice que la moral está por los suelos. Esto se debe a dos fuentes constantes de conflicto, y también a Kylian Mbappé. El francés prefiere Cerdeña a Valdebebas”. A lo que añade: “¿El Real Madrid en el Camp Nou como mero acompañante para los campeones? El corazón del Real difícilmente podría soportar una humillación mayor”.

A Bola, O Jogo, Olé

En Portugal, A Bola asegura que “el caos reina en el Real Madrid” para agregar: "Si bien el problema era inicialmente deportivo, ahora ha escalado a otro nivel". Mientras que O Jogo destaca que “la tensa relación entre Valverde y Tchouameni se ha agravado”. Amplía la información así: “El vestuario del Real Madrid sigue sumido en el caos, y la tensa relación entre Fede Valverde y Aurélien Tchouameni se ha agravado, llegando incluso a provocar la hospitalización de uno de los jugadores.

El diario argentino ‘Olé’ también se hace eco del momento crítico en el que está el Madrid. “Más grave de lo que se creía: Valverde con traumatismo de cráneo y el comunicado del Real Madrid”, destaca. Por último, en Uruguay, ‘El País’ califica de “momento crítico” lo que sucede en el club blanco: “No se trata de un hecho aislado, sino que es una perla más de un collar que comienza a pesar en el cuello de Álvaro Arbeloa, señalado por no poder manejar los egos de un vestuario dividido y lleno de estrellas.