El Mundial le da la razón a Florentino... a medias

Florentino Pérez siempre ha tenido clara su premisa. Desde el año 2000, cuando accedió por primera vez a la presidencia del Real Madrid: "Los buenos tienen que jugar aquí". El encaje ya es otra cuestión que el tiempo, o un entrenador, acaba poniendo en su sitio. Una figura que el máximo mandatario siempre ha considerado un peaje necesario. Lo que está sucediendo en el Mundial le da la razón... a medias. Porque Mbappé, Vinicius y Bellingham están siendo tres de las grandes figuras del torneo. Los dos primeros ejercen como líderes de sus selecciones y el tercero se ha consolidado como el futbolista capital de Inglaterra junto a Kane.

Vinicius y Mbappé, mejor solos

Ahora bien, el campeonato también confirma que son tres de los mejores jugadores del mundo. Tres futbolistas que podrían ocupar perfectamente el podio de una hipotética clasificación del Balón de Oro. Pero es, precisamente, esa acumulación de talento la que pone de relieve la dificultad de construir un proyecto colectivo alrededor de Mbappé, Vinicius y Bellingham al mismo tiempo. El caso del francés es el más evidente. Francia juega para él, pese a compartir ataque con Dembélé y Olise.

Mbappé celebra con Olise / EFE

Son compatibles. Aunque el primero sea la gran franquicia del PSG y el vigente Balón de Oro, su personalidad y su forma de interpretar el juego no eclipsan a un Mbappé que, aun actuando como delantero centro, disfruta de total libertad para caer al perfil izquierdo, donde alternan Barcola y Doué. Un detalle que habla del enorme potencial de la gran favorita al título. Olise, además, se ha convertido en el socio perfecto del delantero del Real Madrid. Entre ambos han generado ya 14 goles en el Mundial y forman la sociedad ofensiva de moda del torneo. Más allá de las cifras, su entendimiento demuestra hasta qué punto Francia ha construido un ecosistema pensado para potenciar a su gran estrella.

Tanto con Mbappé en Francia como con Vinicius en Brasil queda demostrado que ambos ofrecen su mejor versión cuando el sistema está diseñado a su medida. Deschamps prácticamente hizo una reverencia a su gran estrella tras sustituirlo en el encuentro de dieciseisavos frente a Suecia. No era para menos. Kylian es capaz de hacer girar a todo el equipo a su alrededor. Además, vuelve a demostrar que la concentración de los bleus es su hábitat natural, el lugar donde ejerce de auténtico jerarca, como ocurrió durante años en el PSG antes de la llegada de Neymar y Messi.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, habla con Vinícius durante un entrenamiento de la Canarinha antes de enfrentar a Japón. / Sebastiao Moreira / EFE

El desafío de Mourinho

Con Vinicius sucede algo parecido. No es casualidad que Ancelotti haya recuperado su mejor versión. Es el entrenador que mejor ha entendido a un extremo único, aunque su zona de influencia coincide precisamente con el sector donde Mbappé reclama mayor protagonismo. Con Brasil, el futbolista de São Gonçalo se mueve con absoluta libertad, consciente de que a su espalda un Douglas Santos de confianza asumirá el trabajo más sacrificado. Y de que, en su constante búsqueda de espacios, contará con el apoyo de Bruno Guimarães y con una referencia ofensiva como Cunha o Igor Thiago.

Jude Bellingham celebra su gol a Panamá / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mbappé se entiende mejor con jugadores de perfil asociativo, como el propio Olise o Arda Güler, con quien construyó una gran sociedad esta temporada, que con futbolistas que monopolizan más la pelota o conducen durante demasiados metros, como Vinicius. O como el Bellingham que está brillando con Inglaterra. El inglés vuelve a aparecer muy cerca del área, con un radio de acción orientado casi siempre hacia delante. Mientras Kane alterna entre la referencia fija y el papel de playmaker, el '10' se concentra en llegar desde segunda línea, aparecer entre líneas y ocupar ambos costados.

En definitiva, los tres comparten una característica: alcanzan su máximo nivel cuando el equipo está construido para potenciar sus virtudes. No significa que sean incompatibles, pero sí que su convivencia exige un contexto táctico muy preciso. Ese será uno de los grandes desafíos de Mourinho en el Real Madrid: ensamblar piezas de primerísimo nivel en un puzle con sentido, donde cada uno tenga perfectamente definido su rol y el esfuerzo colectivo deje de entenderse como un asunto individual.