El Mundial dispara el valor del Real Madrid

El Mundial de 2026 no solo ha servido para reforzar el prestigio internacional de varias estrellas del Real Madrid. La gran cita celebrada en Estados Unidos, México y Canadá también ha tenido un efecto directo en el mercado. La última actualización de Transfermarkt premia el rendimiento de varios futbolistas blancos, que han visto disparado su valor tras firmar buenas actuaciones con sus respectivas selecciones.

Bellingham protagoniza una de las mayores subidas

Jude Bellingham ha sido uno de los grandes vencedores de la actualización. El centrocampista inglés incrementa su valor en 30 millones de euros, hasta los 160 millones, una de las mayores revalorizaciones tras el Mundial, solo superada por la de su compatriota Elliot Anderson (+35 millones).

Jude Bellingham, autor del gol del empate para Inglaterra / EFE

Su brillante actuación con Inglaterra explica este crecimiento. Bellingham lideró a los 'Three Lions' hasta la tercera posición, disputó los ocho encuentros del torneo y firmó siete goles y una asistencia. Unos registros que confirman su condición de uno de los centrocampistas más determinantes del planeta y una de las piezas centrales del proyecto madridista.

Mbappé vuelve a los 200 millones

La cotización de Kylian Mbappé también da un salto importante. El delantero francés aumenta su valor en 20 millones de euros y alcanza de nuevo los 200 millones, una cifra reservada para muy pocos futbolistas y que ya había logrado en 2025 tras su inicio de etapa en el Real Madrid de Xabi Alonso.

Kylian Mbappe, estrella de la selección francesa / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aunque Francia se quedó a las puertas de la final, Mbappé completó un Mundial extraordinario. El atacante cerró el torneo con diez goles y dos asistencias en ocho partidos, cifras que le permitieron conquistar la Bota de Oro. Además, durante la competición se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, reforzando aún más su condición de referente global.

Cucurella confirma su estatus entre la élite

Otro de los grandes protagonistas de la actualización es Marc Cucurella. El internacional español, pieza clave en la conquista del Mundial por parte de España, alcanza los 60 millones de euros de valor de mercado (+10 millones), una cifra que respalda la importante apuesta realizada por el Real Madrid este verano, cercana a los 55 millones de euros fijos más cinco en variables.

Marc Cucurella, durante la final del Mundial 2026 / ALBERT PENA / EFE

El lateral firmó un campeonato sobresaliente tanto en defensa como en ataque. Su intensidad, capacidad física y constante presencia en campo rival le convirtieron en uno de los jugadores más destacados del torneo. Además, participó en todos los encuentros de la selección campeona y repartió dos asistencias durante el camino hacia el título.

La FIFA también reconoce su impacto

El gran Mundial de los tres futbolistas no solo tuvo reflejo en Transfermarkt. La FIFA también quiso reconocer su rendimiento incluyendo a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Marc Cucurella en el once ideal del Mundial 2026, una alineación elegida por los aficionados.