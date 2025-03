El Mundial de Clubes, prioritario para el Real Madrid y para Ancelotti

El Mundial de Clubes se ha convertido en un objetivo prioritario para el Real Madrid y, también, para Carlo Ancelotti. El club de Chamartín quiere ser el primero en inscribir su nombre en el historial de la competición como hizo en la Copa de Europa.

El beneficio económico es también un atractivo importante, pero el prestigio de ser el primer campeón conllevaría un ingreso que podría llegar a los 115 millones de euros.

A caballo entre dos temporadas

Para Ancelotti también es un objetivo prioritario. El torneo se juega a caballo entre el final de esta temporada y el principio de la próxima, y su futuro puede depender de que gane la Liga o la Champions, además de la Copa del Rey, aunque en menor medida.

Si el Madrid no gana nada, el italiano estaría sentenciado, aunque el Mundialito puede ser su última bala para cumplir el año que le quede de contrato.

Carlo Ancelotti, en rueda de prensa / EFE

Los blancos han ganado dos de los tres títulos que ha jugado esta temporada, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental cayendo en la Supercopa de España ante el Barcelona. El equipo de Ancelotti sigue aspirando a ganar la Liga, en dura competencia con el Barça y el At. Madrid, la Champions, está en cuartos de final, y la Copa del Rey, en semifinales.

El último torneo es ese Mundial de Clubes, que puede ser la tabla de salvación deportiva e incluso económica para cerrar bien la temporada.

Tres jugadores acaban contrato

El problema añadido es la carga de partidos con la que pueden llegar a ese torneo que se jugará en Estados Unidos. Eso y que tres jugadores acaban contrato el 30 de junio: Modric, Lucas Vázquez y Vallejo.

Se da la circunstancia de que si el Madrid es primero de su grupo, jugaría los octavos de final el 1 de julio, un día después de que esos tres jugadores terminen contrato. Es evidente que el caso de Vallejo no preocupe ya que no juega y Ancelotti no cuenta con él, pero sus dos compañeros son parte activa del equipo.

Ancelotti, sin embargo, seguiría siendo entrenador blanco al terminar relación el 30 de junio de 2026, salvo que el club decida prescindir antes de sus servicios si no gana nada y sumar a un nuevo entrenador, lo que parece también improbable con tan poco margen de maniobra y con un técnico que sigue teniendo la confianza del club.

En cualquier caso, el Madrid quiere ganar el primer Mundial de Clubes por prestigio, sumando un título a su extenso palmarés.