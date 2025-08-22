El Mundial aprieta a varios madridistas

Del 11 de junio al 19 de julio de 2026 se jugará el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. El mejor escaparate para cualquier futbolista, y donde la plantilla del Real Madrid tendrá muchos representantes. Casi todos son internacionales, pero algunos pueden ver frustrada su presencia si no tiene visibilidad en su equipo. Hasta seis de ellos temen quedarse sin jugarlo ante la falta de oportunidades que presumen pueden tener de seguir en el Madrid.

Rodrygo y Endrick

Endrick, Rodrygo, Ceballos, Camavinga, Lunin o Mendy no tienen sitio en el once habitual de Xabi Alonso, y eso reduce sus opciones de convencer a sus seleccionadores para que los incluyan en sus listas para jugar el Mundial. Cada uno es un caso diferente y vive su situación con esa intranquilidad. Alguno tiene poco que demostrar, como puede ser el caso de Rodrygo con Carlo Ancelotti. Para el italiano fue fijo en las cuatro temporadas que lo dirigió en el equipo blanco.

El caso de Endrick es más complicado. Lleva lesionado varios meses y cuando se recupere tendrá el listón de la titularidad más alto que la temporada pasada. Han llegado Gonzalo y Mastantuono para complicarle más la vida. El brasileño no quiere irse y confía en sus posibilidades. Sin embargo, en enero puede cambiar de opinión si su situación es residual, y solicitar una cesión para tener minutos y ganarse un sitio en la lista de Ancelotti.

Ceballos, Lunin y los franceses

Ceballos es de los pocos que quiere irse, pero no llegan ofertas, sobre todo de su querido Betis. Luis de la Fuente le conoce bien, sabe de sus características, pero si no juega en el Madrid no le hará hueco en España. Lunin tampoco tiene nada que demostrar, pero su inactividad a la sombra permanente de Courtois le puede condenar en caso de que Ucrania saque billete para el Mundial.

Por último, Camavinga y Mendy son casos diferentes. Ambos llevan meses lesionados, inactividad que corre en su contra. El primero tiene la confianza de Deschamps, pero debe volver y pelear por tener minutos con Xabi Alonso. Nadie duda de su calidad, pero va a depender de que convenza al tolosarra. El segundo lo tiene más difícil. Apenas ha contado para su seleccionador en los últimos tiempos y la llegada de Carreras, además de la competencia de Fran García lastran sus opciones de jugar. Como Endrick, podría pedir una cesión en enero.